アシロ<7378.T>が３日ぶりに反発している。１日の取引終了後に、企業の法務関連業務を包括的にサポートする「ＬｅｇａｌＢａｓｅ」について、イオンフィナンシャルサービス<8570.T>子会社のイオン保険サービスを販売代理店とする業務提携を締結したと発表しており、好材料視されている。



今回の業務提携に伴い、イオン保険サービスの販売チャネル向けに同サービスを「法務あんしんパック」として提供を開始した。これにより、これまでアシロがアプローチできていない顧客基盤の開拓につながることが期待されている。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS