2日11時現在の日経平均株価は前日比1164.87円（-1.74％）安の6万5769.46円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は254、値下がりは1279、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は125.2円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、信越化 <4063>が97.55円、ＳＢＧ <9984>が93.33円、ファナック <6954>が86.32円、イビデン <4062>が83.81円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を49.48円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が24.97円、キッコマン <2801>が12.40円、ソニーＧ <6758>が12.07円、リクルート <6098>が9.05円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、石油・石炭、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、機械が並んでいる。



※11時0分0秒時点



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