【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは宴会
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、個人の強みや魅力を引き出す表現、人間関係をつなぐ日常的な約束、そして目標を達成した後のにぎやかな時間という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
も□□じ
ま□□わせ
う□□げ
ヒント：その人ならではの独特の良さ。特定の時間と場所を決めて人と合流する行為。そして、お祭りや仕事のイベントが一段落した際に行う宴会を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「ちあ」を入れると、次のようになります。
もちあじ（持ち味）
まちあわせ（待ち合わせ）
うちあげ（打ち上げ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、個人の内面や個性を魅力的に表現する言葉から、社会生活の中で人とつながるための大切な行動、さらには一つの節目を祝う活気ある集まりの呼称までを網羅しました。共通する「ちあ」という響きが、個性を引き立てる心理的な描写、他者との時間を共有するための約束、目標達成の喜びを分かち合う瞬間の表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、個人の強みや魅力を引き出す表現、人間関係をつなぐ日常的な約束、そして目標を達成した後のにぎやかな時間という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ま□□わせ
う□□げ
ヒント：その人ならではの独特の良さ。特定の時間と場所を決めて人と合流する行為。そして、お祭りや仕事のイベントが一段落した際に行う宴会を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：ちあ正解は「ちあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちあ」を入れると、次のようになります。
もちあじ（持ち味）
まちあわせ（待ち合わせ）
うちあげ（打ち上げ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、個人の内面や個性を魅力的に表現する言葉から、社会生活の中で人とつながるための大切な行動、さらには一つの節目を祝う活気ある集まりの呼称までを網羅しました。共通する「ちあ」という響きが、個性を引き立てる心理的な描写、他者との時間を共有するための約束、目標達成の喜びを分かち合う瞬間の表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)