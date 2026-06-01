NVIDIA「RTX Spark」発表。最大128GBのメモリをCPUとGPUで共有、120億パラメータのLLM動作
米NVIDIAは6月1日、台湾で始まるCOMPUTEX 2026に先駆けて基調講演を実施し、その中でWindows向けのArmベースSoC「RTX Spark」を発表した。FP4精度で1 PFlopsの性能を見込む。
NVIDIA「RTX Spark」発表。最大128GBのメモリをCPU・GPU・Tensorコアで共有、120億パラメータのLLM動作
最大構成では20コアのGrace CPUを搭載し、6144個のCUDAコアを組み合わせるモバイル製品向けチップ。最大128GBのメモリを共有し、CPUとGPU間を600GB/sのNVLink C2Cで接続して高速なデータ転送に対応。CUDAランタイムをサポートしてNVIDIA製品向けソフトウェアスタックへのサポートを実現しつつ、TensorRTやNVFP4に対応するうえ、Windows環境での利用を想定してゲームではレイトレーシングやDLSS、Reflex、G-SYNCモニターへの映像出力も行える。
Windows向けチップの投入はTegra 4以来約13年ぶりのこと
左右で大きく機能の異なるチップをそれぞれつなぎ合わせたようなデザイン
CPUは20コア。データセンター向けのGraceベース
Apple Mシリーズ同様のユニファイドメモリアーキテクチャ
ノートPCに採用するモバイル向けプロセッサ製品
NVIDIA向けソフトウェアが完全に動作する
This is the NVIDIA RTX Spark Superchip. A new beginning for personal computers.Designed for creators, AI developers, and gamers, RTX Spark brings over 30 years of NVIDIA innovation to slim Windows laptops and small, ultra-efficient desktop PCs. pic.twitter.com/RmcamHTS4z- NVIDIA RTX Spark (@NVIDIARTXSpark) June 1, 2026
NVIDIA「RTX Spark」発表。最大128GBのメモリをCPU・GPU・Tensorコアで共有、120億パラメータのLLM動作
最大構成では20コアのGrace CPUを搭載し、6144個のCUDAコアを組み合わせるモバイル製品向けチップ。最大128GBのメモリを共有し、CPUとGPU間を600GB/sのNVLink C2Cで接続して高速なデータ転送に対応。CUDAランタイムをサポートしてNVIDIA製品向けソフトウェアスタックへのサポートを実現しつつ、TensorRTやNVFP4に対応するうえ、Windows環境での利用を想定してゲームではレイトレーシングやDLSS、Reflex、G-SYNCモニターへの映像出力も行える。
左右で大きく機能の異なるチップをそれぞれつなぎ合わせたようなデザイン
CPUは20コア。データセンター向けのGraceベース
Apple Mシリーズ同様のユニファイドメモリアーキテクチャ
ノートPCに採用するモバイル向けプロセッサ製品
NVIDIA向けソフトウェアが完全に動作する
This is the NVIDIA RTX Spark Superchip. A new beginning for personal computers.Designed for creators, AI developers, and gamers, RTX Spark brings over 30 years of NVIDIA innovation to slim Windows laptops and small, ultra-efficient desktop PCs. pic.twitter.com/RmcamHTS4z- NVIDIA RTX Spark (@NVIDIARTXSpark) June 1, 2026