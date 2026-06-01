嵐へ、青木源太アナが大阪から大熱弁・感謝 名曲に重ねて日テレ退社時の心境→坂本龍馬論にまで及ぶ
カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）が6月1日に放送され、元日本テレビの青木源太アナウンサーが、前日に活動を終了した5人組グループ・嵐への思いを語った。
【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ
番組では、東京ドームのライブ映像を届けた。青木アナが自身もファンとして「嵐ファンの皆さん、一つ一つ心の中に宝箱があって…」とロングコメントに突入すると、ハイヒール・リンゴが「コマーシャルの間にまた聞くわ」とツッコみ、青木アナはがっくりと肩を落とし、笑いをさそった。
それでも青木アナは、熱いコメントをたっぷり。好きな曲に「Still...」を挙げ、「別れの曲なんだけども、前向きな別れを歌った曲で、自分が日本テレビを退社した時に、退社すること自体に迷いはなかったんだけれども、アナウンサーの仲間と別れることにセンチメンタルな思いもあって、その思いを『Still...』を聴きながら自分をなぐさめて」と明かした。
また、日本テレビ時代に『嵐にしやがれ』に出演し「嵐の皆さんと1対5でイントロ対決をやったんです」と回顧。そこで勝利したことで「アナウンサーとして嵐ファンの皆さんに存在を知ってもらったんですよね。それが自分の中では一つのきっかけにもなっていて、そういった意味では、嵐の皆さんにも嵐ファンの皆さんにも感謝している」としみじみ。
話題は、武田鉄矢、そして坂本龍馬にまで及んだ。「武田鉄矢さんが坂本龍馬を評して言っていたのは、幕末に坂本龍馬は活躍したけど、それ以上にすごいのは、明治維新から150年たっていろんな人に飯を食わしていることなんだって。嵐の皆さんのおかげで仕事ができている人って僕すごくたくさんいると思うんですよ」と語った。
青木アナは、2020年9月末で日本テレビを退社後、23年10月から『とれたてっ！』のMCを務め、大阪に居を構えている。そして、現在では『とれたてっ！』が東京のフジテレビでも放送されるようになり、大阪から愛あふれる言葉となった。
【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ
番組では、東京ドームのライブ映像を届けた。青木アナが自身もファンとして「嵐ファンの皆さん、一つ一つ心の中に宝箱があって…」とロングコメントに突入すると、ハイヒール・リンゴが「コマーシャルの間にまた聞くわ」とツッコみ、青木アナはがっくりと肩を落とし、笑いをさそった。
また、日本テレビ時代に『嵐にしやがれ』に出演し「嵐の皆さんと1対5でイントロ対決をやったんです」と回顧。そこで勝利したことで「アナウンサーとして嵐ファンの皆さんに存在を知ってもらったんですよね。それが自分の中では一つのきっかけにもなっていて、そういった意味では、嵐の皆さんにも嵐ファンの皆さんにも感謝している」としみじみ。
話題は、武田鉄矢、そして坂本龍馬にまで及んだ。「武田鉄矢さんが坂本龍馬を評して言っていたのは、幕末に坂本龍馬は活躍したけど、それ以上にすごいのは、明治維新から150年たっていろんな人に飯を食わしていることなんだって。嵐の皆さんのおかげで仕事ができている人って僕すごくたくさんいると思うんですよ」と語った。
青木アナは、2020年9月末で日本テレビを退社後、23年10月から『とれたてっ！』のMCを務め、大阪に居を構えている。そして、現在では『とれたてっ！』が東京のフジテレビでも放送されるようになり、大阪から愛あふれる言葉となった。