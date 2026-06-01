歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父親としての一面をのぞかせた。

2013年2月に中村吉右衛門さんの四女・波野瓔子（ようこ）さんと結婚し、3人の子供をもうけた菊五郎。昨年には、自身が八代目尾上菊五郎、長男が六代目尾上菊之助となる親子同時襲名が発表され話題を呼んだが、休日の家族サービスについて聞かれると、「どうしてもせがれといる時間が長くなりますので、夏休みには長女、次女も一緒に」と明かした。

番組では2024年に訪れたという青森県・十和田湖で、カヌーで遊ぶ家族写真を紹介。長男・菊之助の希望で食事や温泉に出掛けることもあるといい、「彼はMrs. GREEN APPLEさんが大好きなので、札幌でライブがあったんですけど、公演の合間に2人でライブを見に行きまして」と打ち明けた。

そして長女と次女については「2人ともK―POP好き」と告白。長女は留学を希望しており、その成長ぶりに「女の子はこんなもんなのかな？」とビックリ。「家内から“そんなもんだから成長を見守って”」と言われたことを明かし、笑顔を見せていた。