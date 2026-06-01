奥野壮、役作りでリフティングを猛特訓も苦笑い「撮ってないのでお見せすることはない」
俳優の加藤清史郎、奥野壮、高橋侃が6月1日、都内で行われたフジテレビ＆FODのドラマ『スピナーベイト』（30日からフジテレビ＆FODで放送、配信）の制作発表記者会見に登壇した。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる加藤清史郎＆奥野壮ら豪華出演者
奥野は寺山大輝役で出演する。役作りについて問われると「寺山は元サッカー部ということで『リフティングをするシーンがあるから練習しておいてください』と制作陣から伝えられていて。僕、サッカーをやったことがないから、すごくリフティングを練習したんです。そしたら現場に入って『リフティング撮らないです』と言われて（笑）。役作りとしてはリフティングを頑張りました。撮ってないので、お見せすることはないんですけど（笑）」と苦笑いで明かした。
「侃くんが上手なので教えてもらっていた」と寺山に付き従う玉城剛志役を演じた高橋との裏話を奥野は披露。加藤は「側近の玉城がうますぎたせいで殿がリフティングできなかった」と暴露し、高橋は「僕が調子に乗ってボールをいじりすぎたかもしれないです」と“殿”にへりくだって笑いを誘っていた。
『オッドタクシー』『シナントロープ』で知られる此元和津也氏の漫画『スピナーベイト』（幻冬舎コミックス）が原作。主人公が所属する抱月北高校フィッシング部の実態は、“スピナーベイト”と名乗る恐喝まがいの自警団だった。強引に犯罪を取り締まり、稼いだポイントによって絶対服従の序列が決定する。そんな組織だと知らずに入部してしまった平凡な高校生・三井宏太は、未だゼロポイントの序列最下位。そんなある日、町を震撼させる連続殺人事件が発生。なりゆきで犯人を追うことになった三井は、事件の渦中に放り込まれていく。
事件を境にスピナーベイト内の序列も目まぐるしく変わり、歪に絡まっていく人間関係。他人事のように傍観していた三井は、事件の核心に迫るにつれ、次第に当事者として現実に向き合っていく。ヒエラルキーに縛られた少年たちの日常の裏で、巧妙に散りばめられた違和感が姿を現す、衝撃の青春クライム・サスペンスとなる。
会見には、駿河太郎、萩原護、桃児、吉澤要人、吉村界人も参加した。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる加藤清史郎＆奥野壮ら豪華出演者
奥野は寺山大輝役で出演する。役作りについて問われると「寺山は元サッカー部ということで『リフティングをするシーンがあるから練習しておいてください』と制作陣から伝えられていて。僕、サッカーをやったことがないから、すごくリフティングを練習したんです。そしたら現場に入って『リフティング撮らないです』と言われて（笑）。役作りとしてはリフティングを頑張りました。撮ってないので、お見せすることはないんですけど（笑）」と苦笑いで明かした。
『オッドタクシー』『シナントロープ』で知られる此元和津也氏の漫画『スピナーベイト』（幻冬舎コミックス）が原作。主人公が所属する抱月北高校フィッシング部の実態は、“スピナーベイト”と名乗る恐喝まがいの自警団だった。強引に犯罪を取り締まり、稼いだポイントによって絶対服従の序列が決定する。そんな組織だと知らずに入部してしまった平凡な高校生・三井宏太は、未だゼロポイントの序列最下位。そんなある日、町を震撼させる連続殺人事件が発生。なりゆきで犯人を追うことになった三井は、事件の渦中に放り込まれていく。
事件を境にスピナーベイト内の序列も目まぐるしく変わり、歪に絡まっていく人間関係。他人事のように傍観していた三井は、事件の核心に迫るにつれ、次第に当事者として現実に向き合っていく。ヒエラルキーに縛られた少年たちの日常の裏で、巧妙に散りばめられた違和感が姿を現す、衝撃の青春クライム・サスペンスとなる。
会見には、駿河太郎、萩原護、桃児、吉澤要人、吉村界人も参加した。