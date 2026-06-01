梅雨入りや台風シーズンの到来とともに、頭痛や肩こり、だるさなど「天気痛」に悩まされる人は多い。ニュース番組『ABEMA Morning』では、梅雨の時期に知っておきたい「天気痛」予防について、深掘りした。

【映像】１分でできる！症状を緩和させる耳マッサージ（実践の様子）

ウェザーニューズ気象病顧問アドバイザーで愛知医科大学客員教授・中部大学教授の佐藤純氏によると、天気の変化が頭痛や肩こり、だるさなどのつらい症状を引き起こすのは「気温や気圧、湿度など天気による刺激が自律神経のストレスとなるから」だという。

耳の鼓膜の奥にある内耳には、気圧の変化を感じとる“気圧センサー”があり、気圧の変化を察知すると情報が脳にストレスとして伝わり、自律神経に影響を与えるそうだ。

「天気痛」への対策！専用アプリや手軽なマッサージなど

つらい症状をやわらげる簡単なセルフケアとして、まずは気象状況の変化を知っておくことも大事だ。スマホアプリの「天気痛予報」をチェックしておくと全国各地の天気痛情報が段階で分かり、体調管理の目安になる。

さらに、症状の緩和に関しては、耳栓や痛み止め薬など比較的すぐに手に入るモノで対策できる。また、以下のような手軽な「くるくる耳マッサージ」は仕事中、授業中でもつらくなったときにすぐできる。

まずは親指と人差し指で両耳を軽くつまみ、上、下、横にそれぞれ5秒ずつくらい引っ張る。次に耳を軽く横に引っ張りながら、後ろ方向に5回ゆっくり回す。そして耳を上と下をくっつけるように折り曲げて5秒間キープ。最後に手で耳全体をおおって、後ろ方向に円を描くようにゆっくりと5回回す。

このような動きで、耳周りの血流が改善する。佐藤氏は「すぐには改善がみられなくても、2週間程度は続けてください」と語っている。（『ABEMA Morning』より）