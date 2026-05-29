パン派の人は必見！覚えておいて損はない「冷凍食パン」の便利ワザ5選

食パン冷凍の裏技5選

食パンをおいしく冷凍、活用する方法をご紹介します。食パン同士をくっつかないように冷凍する方法や、冷凍パンをカットする方法などの活用法もご紹介しますよ。

パサつかない！ラップの包み方

ホカホカ食パンに！解凍方法

くっつかないで食パンを冷凍する方法

冷凍パンをキレイにスライス！

リメイクでパン粉も簡単

冷凍食パンをおいしく活用しよう！

食パンをおいしく冷凍するには、乾燥を防ぐ事が大切なポイントです。冷凍庫の中は想像以上に乾燥しているので、ラップの巻き方が甘いとパサパサの食パンになってしまうのです。ご紹介した方法のようにしっかりラップを巻けば、霜がつくのを防ぐだけでなく乾燥も防ぐ事ができますよ。

また冷凍した食パンは固いので、常温ではやわらかすぎてうまくできなかったスライスやパン粉作りも簡単にする事ができます。冷凍したはいいけれど余ってしまった食パンを上手に活用する事ができそうですね。

カビが気になるこの時期。食パンをおいしく冷凍する方法や、上手に活用する方法をぜひ試してみてくださいね。

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