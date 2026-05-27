◇ナ・リーグ ドジャース15―6ロッキーズ（2026年5月26日 ロサンゼルス）

ドジャースのムーキーベッツ内野手（33）が26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦に「4番・遊撃」でスタメン出場。4番での出場はレッドソックス時代以来の2017年以来9年ぶりで、初回と6回にそれぞれ一発を放つなど3安打5打点の大暴れで復調気配を示した。試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督（53）は采配的中にご満悦だった。

ロバーツ監督はベッツの打順変更について「こういうのは結果がどうなるか分からないものだけど、自分としてはプロセスや見えていた内容から、違う見せ方をするのが理にかなっていると感じていた。アンディ（パヘス）を2番に上げたことも含めてね。そして彼らは今夜しっかり結果を出してくれた。それは良かったよ。ムーキーが成功して、ああいうスイングができたことは本当にうれしい。チーム全体も彼のことを喜んでいたと思う」と説明した。

ベッツは初回2死一塁、ロッキーズ先発・フリーランドがカウント0―2から投じた内角90.7マイル（約145.9キロ）直球を強振。腕をたたみながら、うまく押し込んだ打球は伸びを見せ、バックスクリーンへと飛び込んだ。打球速度100.7マイル（約162.0キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）、角度26度の美しい放物線だった。

10―1と大量リードの6回には無死一、二塁から救援右腕アグノスの甘く入った速球を左中間まで運び、試合を決定づける3点を加えた。ベッツの1試合2本塁打は、昨年5月以来1年ぶりとなった。この日はE・ヘルナンデス、パヘスにも一発が生まれ、この回はさらにスミスにも一発が飛び出し、今季最多タイ15得点。一発攻勢での大量得点に場内は大盛り上がりとなった。

直近12試合では51打数8安打の打率.157と打撃不振。デーブ・ロバーツ監督が今季2番や3番を打つことが多かったベッツの打順を4番とした理由について試合前には「スイングが良くないし、少し焦りや慎重さも見えている。だから私としては、違う景色を見せてあげたかった。打順の上位にいて、毎晩5打席立ちながら調子が悪いと、かなり負担になるからね。だから少し打順を下げることで違った感覚になると思うし、4打席の中で結果を出すことに集中できると思う」と打順変更の意図を説明していた。