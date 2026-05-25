「本当に鳥肌が立つ」「サッカーの最も美しい瞬間だ」欧州で生まれた歓喜爆発の“歴史的シーン”に反響止まず「なんという偉業！」
歓喜の瞬間が、大きな話題を呼んでいる。
セリエAの最終節が現地５月22日から24日にかけて開催され、コモは24日にクレモネーゼと敵地で対戦。４−１の快勝を収めた。
セスク・ファブレガス監督が率いるコモは、昨季に22年ぶりのセリエA昇格を果たしたクラブ。迎えた昇格２年目、他会場の結果次第でクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性を残していた。
最終節の試合終了後、選手たちはベンチ前に集まり、スマートフォンで他会場の結果を確認。そして４位浮上、CL出場権獲得が決まった瞬間、歓喜が爆発した。飛び跳ねながら抱き合い、ピッチになだれ込む選手たち。歴史的快挙を成し遂げた喜びを全身で表現した。
クラブが公式Xで公開したこのシーンの映像には、ファンも熱狂。SNS上では、「なんという偉業！」「コモ、おめでとう。本当に素晴らしいシーズンだった」「セスク、すごすぎないか」「これはすべてセスク監督と粘り強い選手たちのおかげ」「コモは本当に世代を超えて大変身を遂げた」「これは歴史に残る１ページだ」「サッカーの最も美しい瞬間だ」「本当に鳥肌が立つよ」といった声が上がった。
かつてセリエBや３部、４部リーグで苦しんだクラブが、ついに欧州最高峰の舞台へ。コモが刻んだ歴史的一歩に、世界中のサッカーファンが沸いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】運命の結果待ち→歓喜爆発の光景！ コモがクラブ史上初のCL出場権獲得！
セリエAの最終節が現地５月22日から24日にかけて開催され、コモは24日にクレモネーゼと敵地で対戦。４−１の快勝を収めた。
セスク・ファブレガス監督が率いるコモは、昨季に22年ぶりのセリエA昇格を果たしたクラブ。迎えた昇格２年目、他会場の結果次第でクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性を残していた。
最終節の試合終了後、選手たちはベンチ前に集まり、スマートフォンで他会場の結果を確認。そして４位浮上、CL出場権獲得が決まった瞬間、歓喜が爆発した。飛び跳ねながら抱き合い、ピッチになだれ込む選手たち。歴史的快挙を成し遂げた喜びを全身で表現した。
クラブが公式Xで公開したこのシーンの映像には、ファンも熱狂。SNS上では、「なんという偉業！」「コモ、おめでとう。本当に素晴らしいシーズンだった」「セスク、すごすぎないか」「これはすべてセスク監督と粘り強い選手たちのおかげ」「コモは本当に世代を超えて大変身を遂げた」「これは歴史に残る１ページだ」「サッカーの最も美しい瞬間だ」「本当に鳥肌が立つよ」といった声が上がった。
かつてセリエBや３部、４部リーグで苦しんだクラブが、ついに欧州最高峰の舞台へ。コモが刻んだ歴史的一歩に、世界中のサッカーファンが沸いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】運命の結果待ち→歓喜爆発の光景！ コモがクラブ史上初のCL出場権獲得！