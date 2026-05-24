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YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が「【施設紹介】RVパーク鹿沼 Vamo Fieldのトイレ・炊事場・設備をご案内します！」を公開した。動画では、RVパークオーナーのばもさんが、「RVパーク鹿沼 Vamo Field -鹿陽の森-」に設置されたプレハブ内の設備やルールについて、利用者の目線に立ってわかりやすく案内している。



ばもさんは、プレハブ外観のロゴを「記念撮影とか撮ってくださいね」と写真スポットとして紹介した後、入り口へ向かう。入り口のマットで靴の砂を落とし、スノコの上で靴を脱ぐというプレハブへの入り方を実演した。中に入ると「自動で電気つきます」と説明し、手動で壁のスイッチを操作しないよう呼びかけている。



続いて炊事場を案内。水質検査は行っているものの、井戸水を利用しているため「飲まないようにしていただきたい」と注意喚起を行った。インフォメーションコーナーでは、掲示された注意事項のなかから、21時から翌朝6時までの「サイレントタイム」について触れた。外で過ごすことを禁止するわけではなく、「ちっちゃい声でやって頂ければ」と、過度に時間を気にしすぎずにリラックスしてほしいと補足している。さらに、併設するドッグラン「MCフィールド」の利用料金や利用期間についても説明した。



トイレについては、男女共用と女子専用の2つが用意されており、どちらも温水洗浄便座付きであることを紹介。トイレ内の照明もセンサー式で自動点灯するため、便座に座っている間に電気が消えてしまった場合は手を振るなどして「おーいってセンサーやってください」とユーモアを交えて説明している。



動画の終盤では今後の展望として、手洗い場への鏡の設置や、観光情報の掲示、レンタル品の拡充について言及。さらに、5月中旬にはWi-Fiを導入する予定であることを明かした。「ご意見をお聞きして、一緒に作っていけたら」と語るばもさん。日々アップデートされていく施設の設備情報は、車中泊やキャンピングカーでの快適な旅を計画する際の貴重な参考になりそうだ。