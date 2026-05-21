【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『情熱的でしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
ずっと気は張っていますが、それ以上に自分の妥協できないことへの情熱が凄いです。その情熱に周囲の人達も怯みそうです。仕事や公の場では自分の考えや目線が正しいことを知っています。その正しさが時々器用ではない人を傷つけてしまうかもしれません。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
「これだけ良い条件を持っている」と見せるより、「これだけ安心できる人だよ」と見せる方が、相手に想いが届くようです。わからせるより受け止めてあげましょう。シングルの方は、対人面での戦いがある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより不安を溜め込みやすいです。
｜時期｜
5月25日 諦めない気持ち ／ 5月28日 思慮深くなる
｜ラッキーアイテム｜
ブルーベリー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞