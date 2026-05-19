「騙されていると思ったのに……」PC初心者の祖母が、最短ルートでネットを使いこなした「切実すぎる理由」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→おばあちゃんがPCを購入した超意外な理由とは…？
「異世界転移」から「謎解き」まで、卓越したアイデアで読者を魅了し続けるぱげらった(@pageratta)さん。2026年5月現在も、SNSで語り継がれる名作がある。それが、X(旧Twitter)で8.6万超の「いいね」を獲得した漫画『コンピィーターおばあちゃん』だ。
物語は、モデルとして活躍する絵美が「おばあちゃんがパソコンを買ったから見てきて」と母に頼まれるところから始まる。家を訪ねた絵美を待っていたのは、想像を絶する「ミドルタワーPC」。最初は「高額商品を売りつけられたのでは？」と疑う絵美だったが、おばあちゃんは驚くべき速度でデジタル機器を使いこなしていく。その執念とも言える習得の裏には、孫を想うおばあちゃんの深すぎる愛情が隠されていた。
本作が投稿された際、読者の注目を集めたのはおばあちゃんのPC画面だ。「ブラウザのお気に入りが全部、孫関連」「検索履歴がガチすぎる」と、細部まで描き込まれた設定に「芸が細かい」「愛が重くて最高」とリプライ欄は大いに盛り上がった。
さらに、ぱげらったさんは物語のリアリティを追求するため、作中に登場するインスタグラムのアカウントを実際に作成。「漫画の中の出来事が現実に繋がっている」という仕掛けに、多くのファンが歓喜した。作者は「いろんな記念日を題材に考えていく中で浮かんだネタ。インスタアカウントに反応してくれたのが嬉しかった」と制作の裏側を語る。
■「陽気な変人」と「穏やかな優しさ」
タイトルは誰もが一度は耳にしたことがある名曲にちなんでいるが、物語の着地点はぱげらったさんらしい、温かな涙に包まれるものだ。理想の老人像について「おじいちゃんは陽気な変人、おばあちゃんはとにかく穏やかで優しいのが理想」と語る作者。本作のおばあちゃんも、まさにその優しさを体現したような人物として描かれている。
最初は操作を教える側にいた絵美が、おばあちゃんのPCの中身を知り、最後に辿り着く結末には「孝行者に弱いから泣いた」「長生きしてほしい」と感動の声が絶えない。普段なかなか連絡を取れていない祖父母に、ふと声をかけたくなるような感動作。ぱげらったさんの描く「デジタルと心の交流」を、ぜひその目で確かめてほしい。
画像提供：ぱげらった(@pageratta)
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