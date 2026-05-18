フジノンレンズ XF35mmF1.4 R

株式会社みんなのカメラは、同社が運営するカメラ・レンズの個人間売買プラットフォーム「みんなのカメラ」における、「最も売買された単焦点レンズTOP30」を発表した。対象期間は2025年11月6日（木）～2026年5月11日（月）。

1位となったのは、2012年に発売された富士フイルムの「フジノンレンズ XF35mmF1.4 R」。14年前の製品でありながら、2位にランクインしたソニーの「FE 50mm F1.4 GM」に対して3.5倍という取引件数を記録した。平均価格は6万4,564円。

今回のランキングでは純正レンズの人気が高く、サードパーティ製レンズでTOP30圏内に入ったのは27位のタムロン「90mm F/2.8 Di III MACRO VXD（ソニーE用）」のみだった。

なお、マウント別ではソニーEマウント用が12本で最多となり、ニコンZマウントが6本、富士フイルムXマウントが4本と続いた。またカメラ種別としては、ミラーレスカメラ用レンズが30本中27本と大半を占めている。

1位：フジノンレンズ XF35mmF1.4 R 2位：FE 50mm F1.4 GM 3位：NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 4位：RF35mm F1.8 マクロ IS STM 5位：EF 50mm F1.8 STM 6位：FE 20mm F1.8 G 7位：FE 90mm F2.8 Macro G OSS 8位：フジノンレンズ XF27mmF2.8 R WR 9位：FE 85mm F1.8 10位：NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 11位：NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 12位：EF 100mm F2.8L マクロ IS USM 13位：RF50mm F1.8 STM 14位：Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA 15位：NIKKOR Z 40mm f/2（SE含む） 16位：E 20mm F2.8 17位：フジノンレンズ XF33mmF1.4 R LM WR 18位：E 11mm F1.8 19位：LUMIX S 50mm F1.8 20位：NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 21位：FE 35mm F1.8 22位：LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. 23位：AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 24位：RF50mm F1.2 L USM 25位：FE 24mm F1.4 GM 26位：NIKKOR Z 20mm f/1.8 S 27位：90mm F/2.8 Di III MACRO VXD（ソニーE用） 28位：FE 40mm F2.5 G 29位：フジノンレンズ XF18mmF2 R 30位：FE 50mm F1.2 GM