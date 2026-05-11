≠ME菅波美玲、グループ卒業発表 6月12日コンサートをもって 今年3月から活動休止中【全文】
【モデルプレス＝2026/05/11】指原莉乃がプロデュースを手掛けるアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の菅波美玲が、グループを卒業することを発表。5月11日、公式サイトにて報告された。
【写真】卒業発表の≠MEメンバー、2019年時の初々しいお披露目ショット
公式サイトでは「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と発表。「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、卒業は「2026年6月12日（金）に行われます『菅波美玲卒業コンサート』となります」とし、「何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」とつづっている。
同日、菅波によるコメントも公開。「突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません」と謝罪し、「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです」「7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。
最後には「伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします」と呼びかけている。
菅波は2000年2月5日生まれ、福島県出身。2019年2月24日より誕生した≠MEのメンバーとして活動。2026年3月、グループの公式サイトを通じて活動休止を発表していた。（modelpress編集部）
日頃より≠MEを応援してくださいまして、ありがとうございます。
現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます。
日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。
卒業は2026年6月12日（金）に行われます「菅波美玲卒業コンサート」となります。
何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
菅波美玲からファンの皆様へのメッセージを掲載させていただきます。
＜菅波美玲よりファンの皆様へ＞
2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません。
≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。
7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。
一緒に喜んで、笑って、時には泣いて、ここまで歩んでくれたメンバーのみんな。いつも優しく見守ってくれて、素敵な言葉をかけてくださるファンの皆さん。そして、ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。
伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。
残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします。
引き続き、菅波美玲と≠MEの応援のほど、宜しくお願い致します。
2026年5月11日
≠ME運営事務局
【Not Sponsored 記事】
【写真】卒業発表の≠MEメンバー、2019年時の初々しいお披露目ショット
◆菅波美玲、卒業発表
公式サイトでは「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます」と発表。「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
同日、菅波によるコメントも公開。「突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません」と謝罪し、「≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです」「7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。
最後には「伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします」と呼びかけている。
◆菅波美玲、≠MEで約7年間活動
菅波は2000年2月5日生まれ、福島県出身。2019年2月24日より誕生した≠MEのメンバーとして活動。2026年3月、グループの公式サイトを通じて活動休止を発表していた。（modelpress編集部）
◆公式サイト発表全文
日頃より≠MEを応援してくださいまして、ありがとうございます。
現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます。
日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。
卒業は2026年6月12日（金）に行われます「菅波美玲卒業コンサート」となります。
何卒、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
菅波美玲からファンの皆様へのメッセージを掲載させていただきます。
＜菅波美玲よりファンの皆様へ＞
2026年6月12日をもちまして、≠MEを卒業させていただきます。突然のご報告で驚かせてしまい申し訳ありません。
≠MEで活動してきたこの7年間は、私の中で生涯忘れることのない宝物です。あの日、勇気を出してオーディションに申し込んで本当によかったと心から思っています。 アイドルは私にとってキラキラしていて、見ているだけで笑顔になれて、幸せにしてくれる存在でした。私も皆さんの中でそんなアイドルになれていたらうれしいです。
7年間の中で少しでも菅波美玲のことを好きになり、関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。
一緒に喜んで、笑って、時には泣いて、ここまで歩んでくれたメンバーのみんな。いつも優しく見守ってくれて、素敵な言葉をかけてくださるファンの皆さん。そして、ダンスも歌も未経験な私を見つけてくださり、支えてくださった指原さん、スタッフの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。
伝えたいことがまだたくさんあります。2026年6月12日の12人でのラストライブ、≠MEの菅波美玲をぜひ観に来ていただきたいです。
残り短い時間ですが、思い出を少しでも作れたらうれしいです。よろしくお願いします。
引き続き、菅波美玲と≠MEの応援のほど、宜しくお願い致します。
2026年5月11日
≠ME運営事務局
【Not Sponsored 記事】