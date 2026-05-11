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知っておきたい子どもの学習実態。半数以上が「学ぶ意味が見えなくなっている」という深刻な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Edu-NEWS_おだ」が、「【親子調査2025】子どもの半数が勉強のやる気なし？生成AI時代の学ぶ意味」と題した動画を公開した。学習塾専門家で「スマ塾」を展開する小田氏が、東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所の共同調査をもとに、子どもたちの学習実態と生成AI時代における「学ぶ意味」の喪失について解説している。



動画では、2015年から10年間継続されている「子どもの生活と学びに関する親子調査」の2025年版データを紐解く。小田氏は、学習時間の減少やデジタル端末の普及など、5つの論点から現代の子どもたちの学びの変化を分析した。その中で特に注目すべきは、学習における生成AIの利用状況である。高校生の57.7%が学習で生成AIを利用している一方で、「深く考えて解くことが減った」と感じる割合が中高生で半数を超えている点に触れ、「どこで自分の頭を使うかが、見えにくくなっている」とAI活用の課題を指摘した。



さらに深刻な実態として、子どもたちの学習意欲の低下を挙げる。小学4～6年生の54.3%が「勉強しようという気持ちがわかない」と回答し、40.2%が「何のために勉強しているのかわからない」と答えている事実を紹介。小田氏はこの結果について「やる気の問題というより、学ぶ意味が見えなくなっている」と述べ、社会の不透明さや選択肢の多さが子どもたちのモチベーションに影を落としていると分析した。



また、高校生の71.3%が「日本の将来が不安」と回答する一方で、大学以上への進学希望が増加しているデータも提示。将来への不安からとりあえず大学を目指すという、防衛的な進学意識が浮き彫りになった。



終盤では、文部科学省の次期学習指導要領に向けた動きも踏まえ、これからの教育現場や家庭に求められる姿勢に言及。「単に知識を渡すのではなく、なぜそれを学ぶのかを一緒に言語化する」と語り、大人たちが子どもに寄り添い、学ぶ意味を共に見出す伴走者となることの重要性を結論付けた。