【魚座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では目線が変わってきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
気持ちが通じ合うような仲良くできる人や味方がいて、一緒にいると楽な時間が過ごせたりするでしょう。仕事や公の場では目立つポジジョンを他の人が担うようです。今の内に、普段できない趣味のことなどをしておくと良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手の気持ちや起きてる事実がいつもより見えてきます。これまでの自分の気持ちや行動ではいられなくなるでしょう。シングルの方は、自分からリードしていきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がどんな状況でも一途さをアピールしてきます。
｜時期｜
5月14日 現実逃避をしてしまう ／ 5月15日 元に戻すことがある
｜ラッキーアイテム｜
アヒルボート
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞