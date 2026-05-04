那覇空港で見つけたら即カゴへ！定番お菓子の沖縄限定フレーバー3選

旅行の帰り、那覇空港のお土産売り場で「せっかくなら沖縄でしか買えないものを選びたい」と迷うこと、ありませんか？そんなときにおすすめなのが、誰もが知っている定番お菓子の沖縄限定フレーバー。

味を想像しやすいのでハズしにくく、家族や職場へのばらまき土産にもぴったりです。今回は、沖縄在住ライターが「これは間違いない」と感じた3商品を紹介します。

芳醇な黒糖の香りがたまらない！

●じゃがりこ タコライス味

「沖縄らしい！」とひと目で伝わるお土産なら、タコライス味のじゃがりこは外せません。ひと口食べると、チーズのコク、ミートソースのうま味、トマトの甘酸っぱさ、さらにピリッとしたチリソースの風味までしっかり再現。想像以上にちゃんとタコライスの味わいです。

SNSには「これ全国販売したほうがいいやつ！！！！タコライスだ！！！！！」「ほんのり辛くてクセになる」とコメントが。個包装になっているので、会社や学校で配りやすいのもうれしいポイント。沖縄でしか買えない感が強く、話題にもなります。

●カントリーマアム 紅いも

沖縄土産の定番・紅いもを、カントリーマアムで楽しめます。しっとり食感の生地に、紅いものやさしい甘みがふわっと広がるのが特徴。紫がかった見た目もかわいらしく、琉球模様のパッケージも沖縄らしさを感じさせます。

「シンプルでほっこりするおいしさ」「誰にもあげないで自分で全部食べたい」とSNSにコメントが。定番のカントリーマアムだからこそ、子どもから大人まで食べやすいのも魅力。クセが強すぎないので、お土産選びに迷ったときの失敗しにくい商品です。

●ジャイアントプリッツ 黒糖

沖縄の黒糖を使ったジャイアントプリッツは、甘じょっぱい系が好きな人にぜひ試してほしいフレーバー。黒糖の深みのある甘さと、プレッツェルの香ばしさが相性抜群です。ひと口目はやさしい甘さですが、食べ進めるほどに黒糖のコクが広がって、ついもう1本と手が止まらなくなります。

SNSでも「おいしすぎて買い占めたい」「普通のより大きくて食べ応えもある」と評判。細長い箱入りで見た目にも特別感があり、定番プリッツとの違いが分かりやすいのもポイントです。沖縄らしさがありつつ、万人受けしやすい味ですよ。

沖縄のお土産に迷ったら、まずは定番お菓子の沖縄限定味を選ぶのがおすすめです。空港だけでなく県内のスーパーやコンビニでも販売されているので、見かけたらゲットしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部