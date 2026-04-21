Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー「ラヴ上等」に参加した鈴木ユリアが6月17日、「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」でエイベックスよりデビューすることが発表された。

初公開となるアーティスト写真は、彼女のトレードマークであるセンターブロンドのロングヘアにポンパドールというガーリーなヘアスタイルに、ピンクでコーディネートされたタンクトップスタイルの姿。まさに二次元から飛び出したような、逞しくも愛らしいドールスタイルだ。

エイベックスの原点といえるSUPER EUROBEATシリーズからパラパラブームを席巻したギャル王道の平成時代。本デビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」は、97年にCHERRYが発表した「WHEN I CLOSE MY EYES」の日本語初カバー。ノリの良い、哀愁系ユーロビートの決定盤とも称される名曲だ。

c/wには「ラヴ上等」の主題歌であるglobeの「Love again」をなんと鈴木ユリアがカバー。この「Love again」のトラックメイキングには、昨年globeの30周年企画の一環としてSURF Musicとエイベックスで企画された「Love again」リミックスコンテストの優勝者、新井大樹氏が起用される。初回盤には平成ギャル文化で心がときめく“ぷっくりシール”が封入。



元々歌が大好きで、自ら詞も書き溜めているというユリア自身も「沢山の方に知ってもらい頂けた今回のチャンス。本当に感謝しかありません。とてもノリのある曲で儚くもあるので、沢山の方々に歌って欲しいです！！ 今度は歌で皆さんにお返しできるよう日々頑張ります」と意気込んでいる。

Debut Single「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」

2026年6月17日発売

予約：https://avex.lnk.to/iX7eYvFP 【初回生産限定盤】

AVCD-61744 ￥1,500(税込)

M1 瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜

M2 Love again 〜Special Cover〜(仮)

M3 瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜 -instrumental-

M4 Love again 〜Special Cover〜(仮) -instrumental-

◆ユリア特製ぷっくりシール付 【通常盤】

AVCD-61745 ￥1,100(税込)

M1 瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜

M2 Love again 〜Special Cover〜(仮)

M3 瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜 -instrumental-

M4 Love again 〜Special Cover〜(仮) -instrumental-