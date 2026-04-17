

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、粉末状のすし酢「すしのこ」をファミチキにまぶした「すしのこファミチキ」！

【写真】「すしのこファミチキ」のレシピ

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【今回の食材】

・ファミチキ（ファミリーマート） 1個

・すしのこ（タマノイ酢） 適量

・ハッシュドポテト お好みで

・フライドポテト お好みで

野島 ファミチキとかのコンビニチキンってスパイシーやうま辛系、チーズインなど、いろいろな味が出るけど、サッパリ系ってほとんどないんですよね。

助手 確かに。でも肉自体がジューシーだし、あまりニーズがないってことなのでは？

野島 肉汁ダクダクで濃いめの味つけだからこそ、サッパリ系のエッセンスがハマるんですけどね。そこで今回提案したいのが、粉末状のすし酢「すしのこ」！ こちらをファミチキにまぶすと超絶激ウマ化します。

助手 ウハッ！ よくそんな食材を使おうとひらめいたッスね。

野島 先日どこだったかの居酒屋ですしのこっぽい粉末をまぶしたポテトを食べたんですよ。これが絶品で、ポテト以外にも使いたいと考えていたんです。

助手 飲み歩きがバカレシピ開発に役立つこともあるんだ！



（１）入れる！ ファミチキをジップロックや紙袋などに移し、すしのこをたっぷりと入れる。チキンはもちろんLチキやななチキなどでも代用可能。お好みのコンビニチキンで試してみよう







（２）まぶす！ 袋の口をしっかりと閉じ、シャカシャカと手早く振ってすしのこを全体にまぶす。全体にすしのこが付着して表面が白くなればOK。粉が足りなかったらここで追加しよう







（３）完成！「すしのこファミチキ」





野島 それでは作ります......といっても粉をまぶすだけ。ファミチキをジップロックなどに入れ、すしのこをたっぷり振りかけたら口を閉じ、シャカシャカと振って全体にまぶしましょう。

助手 ハッピーターンみたいに表面が粉まみれになったッス！



（４）食べる！ あとは食べるだけだが、手がベタベタになるのでファミチキの包装紙に戻して食べるのがオススメ。ジューシーな味をやさしい酸味で引き締める、抜群の相性を堪能せよ！





野島 さあ、食べてみて！

助手 うおおおっ、これはめちゃアリ！ すし酢のやさしい酸味とほのかな甘みがファミチキのジューシーさをさっぱり洗い流してくれるような感じで食べやすいし、味もファミチキのおいしさを底上げしてくれてるッス！ 抜群にウマい！

野島 揚げた鶏肉にまろやかな酸味を足すのは油淋鶏とかと方向性が同じ。すしのこが合わないわけないし、粉だから衣がビタビタにならないのもいい！

助手 これ、ファミチキの横でミニサイズのすしのこが売ってたら爆売れ確定ッス！



（５）アレンジ！ チキンのほかにもすしのこが合うフードはたくさんある。特にポテト系は鉄板で、ハッシュドポテトやフライドポテトは激ウマ確定。ポテチも合う。自由にアレンジを楽しもう！





野島 おお、いいですね。ファミチキのほかにもすしのこが合うホットスナックはたくさんありますからね。特にハッシュドポテトなんかは最高だし、もちろんフライドポテトにもぜひ使ってみてほしい。冷凍食品のフライドポテトなら家でもアツアツの状態で試せますよ。

助手 お手軽に入手できるならポテチにも試したいッスね！

野島 それも名案！ カルビーのポテチのフレンチサラダ味みたいになりそうですね。

助手 ただの飲み歩きからこんな名レシピが生まれるとは！

野島 だろ？ なので今後はバカレシピ研究所の出張編として、野毛や蒲田辺りの酒場街に飲みに行く会も挟んでいきましょう。もちろん経費飲みね！

助手 そんなのダメに決まってるだろ！

撮影／野島慎一郎