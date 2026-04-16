ÂæÏÑ¤ÎµùÁ¥¡¢ÄàµûÂæÎóÅç¼þÊÕ³¤°è¤Ç²ÐºÒ¡¡6¿Íµß½õ¡¡Á¥Ä¹¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
¡Ê´ðÎ´Ãæ±û¼Ò¡Ë³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ËÁêÅö¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÄàµûÂæÎóÅç¡ÊÆüËÜÌ¾¡§Àí³Õ½ôÅç¡ËËÌÅì¤Î³¤°è¤ÇËÌÉô¡¦´ðÎ´Á¥ÀÒ¤ÎµùÁ¥¡ÖÁ´µù6¹æ¡×¤¬²ÐºÒ¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸åÄÀË×¤·¤¿¡£¾èÁÈ°÷¤Î¤¦¤Á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í6¿Í¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑ¿ÍÁ¥Ä¹¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤½ä½ð¤¬Á¥Äú¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´µù6¹æ¤Ï12Æü¸á¸å3»þ35Ê¬¡¢´ðÎ´»ÔÈ¬ÅÍ»Òµù¹Á¤ò½Ð¹Á¡£16Æü¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢ÄàµûÂæÎóÅç¤ÎËÌÅìÌó77¥«¥¤¥ê¡ÊÌó143¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆüËÜ¤ÎÁÜº÷µß½õ¶è°èÆâ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È³¤½ä½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
6¿Í¤ÏÉÕ¶á¤ÇÁà¶È¤·¤Æ¤¤¤¿µùÁ¥¡ÖÁ´µù36¹æ¡×¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Á¥Ä¹¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
µß½õ¤µ¤ì¤¿¾èÁÈ°÷¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ²á¤®¤Ëµ¡´Ø¼¼¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³¤½ä½ð¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¤·¤¿Á¥Äú¤¬¸á¸å10»þ¤´¤í¤Ë¸½¾ìÉÕ¶á¤ËÅþÃå¤·¡¢ÁÜº÷¤ò¹Ô¤¦¤ÈÀâÌÀ¡£¿¦°÷¤âÁ´µù36¹æ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢³¤¶·¤äÁÜº÷¤Î¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ê²¦Ä«üª¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Á´µù6¹æ¤Ï12Æü¸á¸å3»þ35Ê¬¡¢´ðÎ´»ÔÈ¬ÅÍ»Òµù¹Á¤ò½Ð¹Á¡£16Æü¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢ÄàµûÂæÎóÅç¤ÎËÌÅìÌó77¥«¥¤¥ê¡ÊÌó143¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆüËÜ¤ÎÁÜº÷µß½õ¶è°èÆâ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È³¤½ä½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
6¿Í¤ÏÉÕ¶á¤ÇÁà¶È¤·¤Æ¤¤¤¿µùÁ¥¡ÖÁ´µù36¹æ¡×¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Á¥Ä¹¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
µß½õ¤µ¤ì¤¿¾èÁÈ°÷¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ²á¤®¤Ëµ¡´Ø¼¼¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³¤½ä½ð¤Ï¡¢ÇÉ¸¯¤·¤¿Á¥Äú¤¬¸á¸å10»þ¤´¤í¤Ë¸½¾ìÉÕ¶á¤ËÅþÃå¤·¡¢ÁÜº÷¤ò¹Ô¤¦¤ÈÀâÌÀ¡£¿¦°÷¤âÁ´µù36¹æ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢³¤¶·¤äÁÜº÷¤Î¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ê²¦Ä«üª¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë