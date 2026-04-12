クボタがVリーグ王者に！ 第1セットは36-34の壮絶スコア【Vリーグ男子ファイナル】

12日（日）に2025-26シーズン V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）プレーオフのファイナルが北ガスアリーナ札幌46で行われ、クボタスピアーズ大阪と北海道イエロースターズが対戦した。

レギュラーシーズン西地区王者のクボタと東地区王者の北海道YS。プレーオフの準決勝でクボタはレーヴィス栃木に、北海道YSはヴィアティン三重に勝利してこの決勝へとたどり着いた。

勝負は第1セットから白熱の展開に。デュースへと突入すると、両チーム譲らぬ展開が続き30点台の攻防へ。最後はクボタが取りきり36-34という壮絶なスコアでセットを奪取した。

これで勢いに乗ったクボタ。第2セットは1セット目と変わって25-19でセットを連取すると、第3セットも接戦にもつれたものの25-23でセットを取りきり、ストレート勝ちで初優勝を決めた。

なお、プレーオフMVPは、クボタのセッター小磯智紀が初受賞している。

■試合結果

クボタスピアーズ大阪 3-0 北海道イエロースターズ

第1セット 36-34

第2セット 25-19

第3セット 25-23