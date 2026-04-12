【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『処理しないといけないことがあるでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
終わらせていかないといけないことや手放さないといけないことがあります。いつまでもズルズルと保ち続けていると、今後自分が困ることになるでしょう。仕事や公の場では誰かのカラーに染まらないといけないです。好きなことを好きなようにしていくことができないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手との関係や形がある程度固定されています。その中でのルールみたいなものに従っていかないといけないようです。とはいえ愛されている実感はあるでしょう。シングルの方は、行動も本音も読めない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が常にあなたのことで頭を悩ませています。
｜時期｜
4月17日 希望通りになる ／ 4月19日 自由が奪われる
｜ラッキーアイテム｜
映画館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞