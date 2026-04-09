北朝鮮が9日、短距離弾道ミサイル（SRBM）「火星11カ」（KN−23）にクラスター弾頭を搭載して発射する実験を実施したと明らかにした。

朝鮮中央通信は、国防科学院とミサイル総局が6〜8日に「重要武器体系に関する試験」を進行したと報じた。

続いて「ミサイル総局弾道ミサイル体系研究所と戦闘部（弾頭部）研究所は戦術弾道ミサイル散布戦闘部戦闘適用性および子弾威力評価試験を進行した」とし「地上対地上戦術弾道ミサイル『火星11カ』型の散布戦闘部で6．5〜7ヘクタールの標的地域を超強力密度で焦土化できるということを確証した」と明らかにした。

また「低原価材料を導入した発動機（エンジン）最大作業負荷試験のための射撃も進行した」と紹介した。ミサイル総局反航空（対空）武器体系研究局が機動型近距離反航空（対空）ミサイル総合体の戦闘的信頼性を検証するための試験も行われたと伝えた。

韓国軍の合同参謀本部によると、北朝鮮は8日午前8時50分ごろ江原道元山（カンウォンド・ウォンサン）一帯から東海（トンヘ、日本名・日本海）上にSRBM数発を発射したのに続き、午後2時20分にも東海に弾道ミサイル1発を発射した。これに先立ち北朝鮮は7日にも平壌（ピョンヤン）一帯で未詳の発射体を発射したが、発射直後に飛行の軌跡が消失した。

北朝鮮はこの日、電磁武器体系試験と炭素繊維模擬弾散布試験も行ったと明らかにした。試験を指導した金正植（キム・ジョンシク）労働党第1副部長は「電磁武器と炭素繊維弾は多様な空間でそれぞれ軍事的手段に結合、適用することになる戦略的性格の特殊資産」と述べた。

ミサイル総局は「この試験は我々の武力発展において非常に重要な意義を持つ試験であり、武器体系を不断に開発および更新するための総局と傘下国防科学研究機関の定期的な活動の一環」と強調した。

この日の報道には金正恩国務委員長に特に言及されず、出席していなかったとみられる。今回の武器体系実験は北朝鮮の住民が見ることができる労働党機関紙の労働新聞などには掲載されなかった。