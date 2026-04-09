あべのハルカスで「大阪・関西万博グルメパレード」 初日から大盛況、ミャクミャク登場も
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あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館9階催会場で4月8日、「EXPO2025 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店 ～大阪・関西万博 開幕1周年記念グルメパレード～」が始まった。
大阪・関西万博で実際に出店していた約30社が、6日間限定で集結するグルメイベント。ドイツ、アメリカ、カナダ、スイス、イギリス、イタリア、ポルトガルなど各国パビリオンのグルメを販売するほか、「らぽっとファーム」の「ミャクミャク焼き」（8個入り1,080円）や「沼る黒ミャクミャク」（864円）などを販売する。
初日は開店前から行列ができるなど大盛況となり、同店は混雑緩和のため入場制限を実施。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がサプライズで登場し、来場客が歌うオフィシャルテーマソング「この地球の続きを」に合わせて踊る一幕も見られた。
開催時間は10時～20時（最終日は17時閉場）。イートインの営業時間は10時30分～19時30分（最終日は16時30分まで）。4月13日まで。
大阪・関西万博で実際に出店していた約30社が、6日間限定で集結するグルメイベント。ドイツ、アメリカ、カナダ、スイス、イギリス、イタリア、ポルトガルなど各国パビリオンのグルメを販売するほか、「らぽっとファーム」の「ミャクミャク焼き」（8個入り1,080円）や「沼る黒ミャクミャク」（864円）などを販売する。
初日は開店前から行列ができるなど大盛況となり、同店は混雑緩和のため入場制限を実施。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がサプライズで登場し、来場客が歌うオフィシャルテーマソング「この地球の続きを」に合わせて踊る一幕も見られた。
開催時間は10時～20時（最終日は17時閉場）。イートインの営業時間は10時30分～19時30分（最終日は16時30分まで）。4月13日まで。
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