ドナルド・トランプ米大統領が提示したイランとの終戦期限（4月6日）が迫る中、イランが長期戦を公式化し、米国はイラン本土への打撃の度合いを引き上げた。中東戦線は制御不能なほどに激化している。

イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は31日（現地時間）、声明を通じて「イスラエルと米軍の戦力を消耗させるため、長期戦を想定している」と明らかにし、長期戦を公式化した。IRGCは抵抗の枢軸と調整された共同作戦により侵略者に圧力をかけており、新型ミサイル体系の運用と戦線拡大を通じて戦場の戦略的な変化を予告した。

実際の戦線も急速に拡大している。前日、イランとヒズボラはイスラエル・ハイファの製油施設を攻撃し、フーシ派の海上脅威も強まった。ブルームバーグは「イランが戦争激化時、紅海を通航する船舶への攻撃を準備するよう、フーシ側に圧力をかけている」と分析した。イランはアラブ首長国連邦（UAE）ドバイ港内のクウェートのタンカーおよび米海兵隊集結地に自爆ドローン攻撃を行い、サウジアラビアおよびイラク内の米軍施設への攻撃も続けている。

これに対抗し、米国はイラン本土への打撃の度合いを引き上げた。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は「米軍が核施設のあるイスファハンの弾薬貯蔵庫に約907キログラム級のバンカーバスター爆弾を投下した」と報じた。イスファハンはイランの主要核施設が密集する地域であり、核インフラ近隣を直接攻撃した点で、その影響は極めて大きいとみられる。

ピート・ヘグセス国防長官は31日、国防総省の記者会見で「合意がなければ、より強力な軍事行動が続くだろう」とし、「われわれは爆弾で交渉する」と強硬な立場を明らかにした。ダン・ケイン統合参謀本部議長は「30日間で1万1000以上の目標を攻撃し、B-52戦略爆撃機の運用を開始した」と発表した。

これに先立ち、トランプ大統領はカーグ島の壊滅を警告する中、米軍は中東地域への兵力増強を続けている。ロイターは「第82空挺師団の兵士数千人が到着しつつある」と伝えた。現在、域内の兵力は約5万人に達している。このような状況の中、「トランプ氏が側近に対し、ホルムズ海峡の封鎖が続いてもイランに対する軍事作戦を終える意思があると伝えた」とするWSJの報道も出ており、議論は一層激化している。WSJは「米国がイランの戦力を弱体化させた後、作戦を縮小し同盟国に役割を引き継がせる計画だ」と報じた。これに対し、ブルッキングス研究所のイラン専門家スーザン・マロニー氏は「信じがたいほど無責任だ」と批判した。