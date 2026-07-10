【テヘラン＝吉形祐司】米国とイスラエルの軍事作戦で殺害されたイランの前最高指導者アリ・ハメネイ師の葬送行事は９日、最終日を迎え、出生地でイスラム教シーア派聖地の北東部マシャドで葬列の行進が行われた。同日中に市内の「イマーム・レザ廟（びょう）」に埋葬される。国営テレビによると、埋葬は廟内で親族の立ち会いで行われる。行事期間中も姿を見せなかった現最高指導者の次男モジタバ・ハメネイ師が参列するかは不