イランでは、アメリカなどの攻撃で死亡した前の最高指導者、アリ・ハメネイ師の葬儀が最終日を迎え、遺体が故郷のマシュハドに埋葬されました。イランの国営メディアは10日、前の最高指導者アリ・ハメネイ師の遺体が故郷のイラン北東部マシュハドにあるイマーム・レザー廟に埋葬されたと伝えました。親族らによる別れの儀式が行われ、埋葬されたということですが、ハメネイ師の息子で、現在の最高指導者であるモジタバ・ハメネイ師