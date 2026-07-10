イランの前最高指導者ハメネイ師の遺体が、埋葬される東部の街、マシュハドに到着しました。一方、アメリカとの間では攻撃の応酬が続いています。【映像】アメリカとの間で攻撃の応酬が続くイランハメネイ師の遺体はイラクのシーア派の聖地での葬儀から、9日、イラン東部のマシュハドに運ばれました。死を悼む数万人の市民が見送るなか、マシュハド中心部にある「イマーム・レザー廟」に埋葬されるということです。一方、