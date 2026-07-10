イランで9日、アリ・ハメネイ師の葬儀が故郷のマシュハドで行われ、遺体がこのあと埋葬され、一連の行事が終わります。アメリカなどの攻撃で死亡した前の最高指導者アリ・ハメネイ師の葬儀は4日から行われ、遺体はイラン国内などを回り故郷のマシュハドに9日、到着しました。遺体はマシュハド中心部にあるイマーム・レザー廟に埋葬されます。イラン側の説明では一連の葬儀にはおよそ2000万人が参加したということです。一方、今の