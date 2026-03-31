ボリューム満点！かつや「みんなで楽しめる盛り揚げBOX」「ひとり占めしたいかつや盛り」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「かつや盛り」「ペアBOX」「盛り揚げBOX」を2026年3月27日(金)より販売を開始した。
■家族や仲間との食卓を、一人プチ贅沢に「かつや」の揚げ物で豪華に！
家族の食事やホームパーティー、ちょっとした集まりにもぴったり。
みんなでシェアして楽しめる、「かつや」自慢の揚げ物セットを自宅で堪能できる。サクサク食感のとんかつ、旨みたっぷりのからあげ、プリっとしたエビフライを詰め合わせた、満足感たっぷりの商品だ。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【テイクアウトメニュー】
〇かつや盛り
（80gロース×1枚、チキンカツ×1枚、海老フライ×2本、から揚げ×2個）
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇ペアBOX
（80gロース×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個）
通常店舗：1,390円(税込1,501円)/券売機店舗：税込1,530円
〇盛り揚げBOX
（80gロース×2枚、チキンカツ×2枚、ヒレカツ×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個）
通常店舗：1,990円(税込2,149円)/券売機店舗：税込2,190円
〇その他メニュー
■かつや公式サイト
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【テイクアウトメニュー】
〇かつや盛り
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通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇ペアBOX
（80gロース×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個）
通常店舗：1,390円(税込1,501円)/券売機店舗：税込1,530円
〇盛り揚げBOX
（80gロース×2枚、チキンカツ×2枚、ヒレカツ×2枚、海老フライ×2本、から揚げ×4個）
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