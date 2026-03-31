コード情報が従来の12倍！MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」

記事ポイント 約250cmの超ロングケーブルで車外からエンジン状態を確認しながら作業できる約36,000件の故障コード情報を内蔵（従来品の約12倍）リアルタイム電圧測定とQRコードによる診断レポート出力に対応 約250cmの超ロングケーブルで車外からエンジン状態を確認しながら作業できる約36,000件の故障コード情報を内蔵（従来品の約12倍）リアルタイム電圧測定とQRコードによる診断レポート出力に対応

MAXWINは、プロ仕様の高機能OBD2車両診断機『OBD2-DIA02-PLUS』の販売を開始しています。

約250cmの超ロングケーブルを採用し、車外でエンジン状態を確認しながら作業できる設計となっています。

従来品の約12倍となる約36,000件の故障コード情報を内蔵し、リアルタイム電圧測定やQRコードによる診断レポート出力にも対応しています。

MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」

ブランド: MAXWIN（運営：昌騰有限会社）製品名: OBD2-DIA02-PLUSケーブル長: 約250cm内蔵故障コード: 約36,000件モニター: 2.8インチ液晶ディスプレイ対応プロトコル: 9つのOBD2/EOBD標準プロトコル対応車種: OBD2機能搭載車（日本車：2005年〜、アメリカ車：1998年〜、ヨーロッパ車：2002年〜）販売: Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング

OBD2-DIA02-PLUSは、MAXWINが展開するプロ仕様の高機能OBD2車両診断機です。

車両のOBD2コネクタに接続するだけで、エンジン情報やバッテリー状態などをひとつのデバイスで確認できる設計となっています。

250cmロングケーブルで車外作業を実現

本製品の大きな特徴のひとつが、約250cmという超ロングケーブルです。

OBD2コネクタに接続したまま車外でモニターを操作できるため、エンジンの状態をリアルタイムで確認しながら作業できます。

従来の短いケーブルでは難しかった、車外からのモニタリング作業が実現しています。

約36,000件の故障コード情報を内蔵

故障コード情報は約36,000件を内蔵しており、従来品の約3,000件と比べて大幅に拡充されています。

P・U・B・Cの各グループに対応し、コード照会機能で故障コードの内容をすぐに検索できます。

故障コードの読み取りだけでなく、クリア機能も搭載しているため、診断から対処まで一台で対応できます。

リアルタイム電圧測定とQRコードレポート

車両のリアルタイム電圧を表示し、バッテリーの健康度や残量を一目で確認できます。

車両データストリームや故障コードをQRコードとして出力し、スマートフォンで読み取るだけで診断レポートを表示できます。

9つのOBD2/EOBD標準プロトコルに対応し、酸素センサーテストやI/M準備状態の確認など、多彩な診断機能を備えています。

約250cmのロングケーブルにより、車外に出たままエンジン状態をリアルタイムで確認できます。

約36,000件という膨大な故障コード情報により、幅広い車種・トラブルに対応した診断が行えます。

QRコードによるレポート出力機能で、診断結果を手軽に記録・共有できます。

MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」の紹介でした。

よくある質問

Q. OBD2-DIA02-PLUSのケーブル長はどのくらいですか？

A. 約250cmの超ロングケーブルを装備しており、OBD2コネクタに接続したまま車外でモニターを操作できます。

Q. 内蔵している故障コード情報は何件ですか？

A. 約36,000件の故障コード情報を内蔵しており、従来品の約3,000件からP・U・B・Cグループ合わせて大幅に拡充されています。

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