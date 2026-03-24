【セブン】今週のお得なキャンペーンまとめ。週末限定で「ささみ揚げ」や冷食全品がセール価格に、恒例の無料券配布も。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、3月24日時点で発表されているキャンペーンをまとめて紹介します。

「キューピーコーワ」は何度でも半額に

「1個買うと1個もらえる」

1つ目の対象商品は、めぐりズムの「貼る炭酸FOOT 2枚」と「貼る炭酸HEAD&NECK 2枚」です。

3月26日までにいずれか1つを購入すると、「めぐりズム アイマスク」（ラベンダー／完熟ゆず／カモミール／無香料／金木犀）のいずれかと引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、3月27日から4月9日まで。

2つ目の対象商品は、「サントリー NOPE」（600ml）です。

24日〜30日の期間に1本購入すると、「サントリー 天然水 」（1L）と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、3月31日から4月13日まで。

金・土・日限定のセールも

●キューピーコーワシリーズ半額クーポン

3月19日から4月1日まで、セブン-イレブンアプリを提示して、対象の「キューピーコーワ」シリーズを1個購入するごとに、次回使える半額クーポンが1枚もらえます。

対象商品は以下の通り。

・興和「キューピーコーワαドリンク」（100ml）

・興和「キューピーコーワαゼロドリンク」（100ml）

・興和「キューピーコーワiドリンク」（100ml）

・興和「キューピーコーワαチャージ」（100ml）

クーポンの利用期間は、3月19日から4月8日まで。

●サンドイッチ＋飲料のセットが50円引き

3月24日から30日まで、対象のサンドイッチまたはロールパンと、対象の飲料をセットで購入すると、標準価格（税抜）から50円引きになります。パンと飲料の組み合わせは自由です。

対象のサンドイッチ・ロールパン各種は、ブリトー、常温ロールパン、常温ハンバーガーを除きます。

対象の飲料は以下の通り。

・「マウントレーニア カフェラッテ」（240ml）

・「マウントレーニア カフェラッテノンシュガー 」（240ml）

・「マウントレーニア クリーミーラテ」（240ml）

・「マウントレーニア ディープエスプレッ」（240ml）

・明治「おいしいミルクコーヒー」（450ml）

・明治「おいしい牛乳」（450ml）

・「野菜生活 スムージーグリーンMIX」（330ml）

・「野菜生活 スムージー アサイー＆ベリー」（330ml）

・「野菜生活 スムージー バナナ＆アーモンド」（330ml）

・キッコーマン「調製豆乳」（200ml）

・キッコーマン「おいしい無調整豆乳」（200ml）

・キッコーマン「調製豆乳」（500ml）

●揚げ物日替わりスーパーセール

3月20日よりスタートした、金曜日から日曜日まで揚げ物が日替わりでお得になるスーパーセール。

2週目の3月27日から29日までは、対象の揚げ物が税別100円になります。

対象商品は以下の通り。

・3月27日：ささみ揚げ（梅しそ）

・3月28日：アメリカンドッグ

・3月29日：お店で揚げたカレーパン

●冷凍食品3個買うと200円引き

3月の毎週金曜日から日曜日まで、冷凍食品全品（アイスクリーム・ロックアイスを除く）から一度に3個購入すると200円引きになるキャンペーンを開催中。

4週目の実施は、3月27日から29日までです。

そして、好評につき4月も開催されることが決まりました。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）