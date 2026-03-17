WBC準々決勝のベネズエラ戦で負傷交代した鈴木誠也（31）について、カブスのカウンセル監督は日本時間16日、「誠也のケガを確認して状況を把握するには、月曜日までかかるだろう。医師やトレーナーに診てもらい、何が起こっているのか、状態を見極めるのが最善」と険しい表情を浮かべた。

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鈴木はマイアミで行われた日本時間15日のベネズエラ戦に「3番・中堅」で出場。初回に四球で出塁後にヘッドスライディングで盗塁を試みた際に右膝を痛め、トレーナーに支えられるようにして途中交代。直後に「右膝の違和感」と発表されていた。

鈴木は2023年の前回大会でも侍ジャパンに招集されたものの、大会直前に左脇腹を痛めて辞退を余儀なくされた。それだけに、今大会に並々ならぬ意欲を見せており、1次ラウンドの韓国戦では2打席連発で勝利に貢献。打率.333、2本塁打、5打点と侍打線を牽引していた。

鈴木はカブス入りして以来、毎年のように故障を繰り返している。メジャー1年目の22年には、二盗した際に左手薬指をベースに強打して負傷者リスト入り。23年は左脇腹、24年は右腹斜筋を痛めて離脱した。米球界関係者がこう言う。

「カブス陣営は今回、侍ジャパンの今永の招集に対しては『ノー』と突っぱねている。どちらかというと、WBCへの派遣に積極的とは言えない上、故障離脱を繰り返す鈴木のケガに対してはナーバスになっていた。今回は鈴木の強い希望で参加が認められたが、今回の故障でもし開幕から出遅れるようなことになれば、2年後の28年ロサンゼルス五輪の侍ジャパンへの参加は難しくなるのではないか」

昨季は打率.245、32本塁打、103打点をマーク。今季は5年総額約100億円の契約最終年だけに、キャリアの中でも重要な年になる。

カブスと契約を更新するにせよ、しないにせよ、故障の多さは、WBC出場時に必須となる保険加入のハードルも高くなる。

その鈴木は17日、アリゾナ州メサのカブスのキャンプ地に合流。チームドクターの診察後、MRI検査を受けた。

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WBCで日本が4強進出を逃したのは大会史上初。井端監督は「すべて私の責任」と潔かったが、疑問が残る采配があったのも事実。評論家の橋本清氏が指摘する井端監督の「チグハグ采配」とはいったいどのようなものか。

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