三井ハイテック<6966.T>は大幅反落。１１日取引終了後、２７年１月期連結業績予想について売上高を２３３０億円（前期比６．７％増）、営業利益を１１０億円（同１３．１％減）と発表した。４期連続の減益予想となり、これを嫌気した売りが優勢となっている。



電動車向け駆動・発電用モーターコアを中心とした供給能力増強などに取り組み、増収につなげる構え。一方、利益面では先行投資コストが重荷となる見込み。前期に減損損失を計上した反動で、純利益段階では大幅増益となる見通しを示している。配当予想は１９円（前期１８円）とした。なお、同時に発表した２６年１月期決算は、売上高が２１８３億２９００万円（前の期比１．６％増）、営業利益が１２６億５１００万円（同２１．０％減）だった。



あわせて、中期経営計画の財務目標を見直すと発表した。最終年度となる２８年１月期の売上高を３１００億円から２６３０億円へ、営業利益を２３５億円から１５０億円へ下方修正した。電動車市場の成長鈍化やレガシー半導体の回復遅れによる影響を織り込んだ。これも売り材料視されている。



出所：MINKABU PRESS