“元気玉”がおむすびに!?丸亀製麺とドラゴンボールZがコラボ！特別デザインのPOPUP店舗も出現
丸亀製麺が、日本を代表するアニメ「ドラゴンボールZ」とコラボレーションする「丸亀製麺 ドラゴンボールZ コラボレーションキャンペーン」を2026年3月3日から期間限定で開催。コラボ限定メニューやオリジナルノベルティグッズなどが登場するほか、特別デザインの店舗もオープンする。
【写真】「ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)」
■7つのコラボ企画で元気とワクワクを届ける
今回のコラボでは7つの驚きの企画を用意。まずはキャンペーン期間中のロゴと名称が変わる。通常の丸亀製麺のロゴと、「ドラゴンボールZ」の「亀仙流」のマークが合体したかのような特別なデザインに。ひと目見てコラボだとわかるこのロゴは、全国の店舗で見られる。
2つ目として、コラボのメインとも言えるのがこの期間だけ登場する3つの特別メニュー。まずは「ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)」(590円)。一見するとピンク色のうどーなつだが、こちらには星型の砂糖菓子が別添される。この星型を自分でうどーなつに付けることで、7つのドラゴンボールを再現できるというわけ。
星型の砂糖菓子はメープルシロップに入っているので、チョココーティングされたうどーなつに星型をつけることができる。また、うどーなつは通常5個入りだが、コラボ商品は7個入り。7つのドラゴンボールが作れるようになっている。さらに提供するカップも3月16日(月)までは神龍、3月17日(火)〜4月6日(月)は孫悟空が描かれたデザインに。
もうひとつは孫悟空が作中でたびたび食べている“仙豆”をイメージした、「仙豆風天ぷら」(290円)。正体は枝豆の天ぷらで、子どもから大人までおいしく食べられる。スナック感覚で食べてもいいし、うどんメニューのトッピングにしてもいい。卓上の塩を振っておつまみとして食べるのもおすすめだ。
そして、見た目もびっくりな「元気玉おむすび 半熟玉子入り」(420円)。孫悟空の大技“元気玉”にちなんだ商品で、半熟玉子をご飯で包み、白ごまとすりごまをまぶして天ぷらにしたボリューム満点のおむすび。1個でも満足感があり、まさに元気になる一品。店舗の卓上にある「天丼のたれ」をかけて食べるのもおすすめ。
■コンプリートしたくなるノベルティも登場
コラボ企画の3つ目は「ドラゴンボールZうどん札」。通常、店舗でうどん1杯注文するごとに1枚もらえる「うどん札」がコラボ限定デザインになる。第1弾、第2弾合わせて30種、さらにシークレットが2種と、「ドラゴンボールZ」の人気キャラクターが勢ぞろいとなっている。ランダムで渡されるので絵柄は選べないが、コンプリートを目指してみるのもアリ！
4つ目は、うどん1杯とコラボ商品を購入するとオリジナルノベルティグッズがもらえるというもの。3月16日(月)までの第1弾では、好きなうどん1杯と「仙豆風天ぷら」を購入すると、「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルクリアステッカー」のプレゼントが。
3月17日(火)〜4月6日(月)の第2弾では、好きなうどん1杯と「元気玉おむすび 半熟玉子入り」を購入すると、「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルピック」がもらえる。どちらも全5種をランダムで配布されるので、どの絵柄がもらえるかはお楽しみ。
5つ目の企画は「食べて叶える！レシート応募キャンペーン」。好きなうどん1杯と、「仙豆風天ぷら」、「元気玉おむすび 半熟玉子入り」、「ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)」のいずれかの購入で1口、2口で応募すると、抽選で200名に「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルトートバッグ」が当たる。
さらに7口で応募すると「丸亀製麺ドラゴンボールZ オリジナルうどん桶」が100名に当たる。どちらも今回のコラボだけの限定デザインが施された貴重なオリジナルグッズ。ぜひトライしてみよう。
6つ目は3月31日(火)までSNSで行う「ドラゴンボールうどーなつフォトコンテスト」。丸亀公式X(旧Twitter)アカウントをフォローし、「ドラゴンボールうどーなつ(チョコ味)」の写真に、「#ドラゴンボールうどーなつ」を付けてキャンペーン対象ポストを引用投稿すると、抽選で5名に「ドラゴンボールZうどん札」全30種＋シークレット2種のコンプリートセットが当たる。当選倍率は高そうだが、ぜひ狙ってみて。
■期間限定のコラボ店舗がオープン
そして7つ目となるのが、丸亀製麺の「新宿御苑前店」が特別仕様のPOPUP店舗に変身！外観からもすぐにわかる、看板や暖簾がコラボのロゴになり、店舗の外も中も壁面には「ドラゴンボールZ」のキャラクターたちをデザイン。とにかく、店内のどこを見ても「ドラゴンボールZ」一色！
こちらの店舗だけ、店内スタッフの制服も「ドラゴンボールZ」仕様！この場でうどんやコラボメニューを食べるだけで特別感はMAX。全国でここしかないコラボ店舗。コラボ店舗は3月29日(日)までなので期間中に足を運べる人はぜひこの特別な空間を体験しよう。
さまざまな企画が楽しめる丸亀製麺と「ドラゴンボールZ」のコラボレーション。世界中で愛される作品のワクワク感を体験してみて。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
