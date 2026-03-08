LUNA SEA・真矢さん「献花式」約3万人が参加 最後にファンへ“キメ台詞”メッセージ【メンバーコメント】
今年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド「LUNA SEA」真矢さんをしのぶ『真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜』が8日、横浜のぴあアリーナMMで執り行われた。約3万人が参列した。
【写真】『真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜』LUNA SEAメンバーが献花する様子
この献花式は、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現。一般のファンへの解放前に、真矢さんの家族、LUNA SEAメンバーも献花した。
会場は、センターに真矢さんの大きな遺影（2024年撮影）、向かって左には最後のステージとなった昨年の東京ドーム公演、そして右には1996年横浜スタジアムで行われた『真冬の野外』で披露した360°回転ドラムでのステージパフォーマンスの肖像が飾られた。横31メートルの大きな祭壇には、色鮮やかな花が飾られ、さらに昨年行われた東京ドーム公演で使用された、3台のドラムセットが並んだ。
献花台のある1階アリーナのメイン会場ではBGMとして、LUNA SEAの楽曲に加え、東京ドームでプレイされた真矢さんのドラムソロが、その掛け声と共に鳴り響いた。また、退場導線の2階ロビーには、生前の真矢さんの雄姿を偲び、衣装やドラム広告ポスターや、懐かしい写真の数々がモニタービジョンで披露された。
最後には、真矢さんお気に入りのライブショットをあしらったフォトカードが配られ、その裏面には真矢さんがいつもステージからファンに向けて放つキメ台詞「お前ら、最高にかっこいいぜ」というメッセージが刻まれた。
後日、アーティストや業界関係者向けのお別れの会開催も予定されている。
■LUNA SEAからのコメント
本日は真矢の献花式に大変多くの方にお越しいただき、有難うございます。
皆さんから真矢とお別れをしたいというお言葉を多数いただき、急遽本日献花式を執り行うことになりました。
常に皆さんと共にあった真矢の想い、皆さんの想いを、この場で重ねて頂ければ有難いと思います。本日は皆さん、本当に有難うございます。
