資産100億円超えの富豪がYouTubeを続ける理由「子どもや孫たちに生きた人生を知らせる」

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「円の価値の危機は続く！日本で資産を築くならここに投資して！【ミノチャンネル コラボ】」と題した動画を公開。生涯収入100億円を公言する実業家・箕輪氏をゲストに迎え、富裕層のリアルな生活や投資哲学について語った。箕輪氏は、銀行員に「お前そんなの買えるわけねえじゃん」と言われた悔しさが投資の原点だったと明かした。



動画は、富裕層などが利用するという会員制の特別な空間「オルクドール」で撮影された。ゲストの箕輪氏は自己紹介で「生涯収入100億円」と語り、自身のYouTubeチャンネルは「見えてない孫たちに、生きた人生をお知らせする方法」「遺言」として始めたと、そのユニークな動機を説明した。



投資を始めたきっかけを尋ねられると、箕輪氏は常に「危機感があった」と振り返る。30歳の頃、自分の家が欲しいと銀行へ相談に行った際、当時の収入の低さから担当者に「お前そんなの買えるわけねえじゃん」と一蹴されたという。その時のことを「それが悔しくて」と語り、3年後に東京・杉並区に一軒家を購入したことが、危機感とハングリー精神から生まれた最初の不動産投資だったと明かした。



その後も不動産投資で成功を重ね、6、7年前に青山の土地を11億円で購入し、3億5,000万円かけて建物を建て、1年後に30億円で売却したという驚きのエピソードも披露。「周りにいる不動産屋さんのプロは全員、東京オリンピックが終わった途端に東京の地価は下がるって言ってた」としながらも、自身は「儲かると分かっていた」と、ソロバン勘定で計画通りに利益を上げたと語った。



対談では他にも、富裕層ならではの悩みや、一般には知られていない会員制の世界についても言及。悔しさをバネに巨大な資産を築き上げた箕輪氏の、リアルな価値観が垣間見える内容となっている。