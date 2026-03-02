蒟蒻畑×アサイーの新作登場！アサイーボウル味ゼリーで手軽に美容習慣

スーパーフードとして注目されるアサイーを手軽に楽しめる新商品が登場。マンナンライフから「蒟蒻畑アサイーボウル」と「クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル」が2026年3月2日（月）より全国発売されます。濃厚なアサイーの風味をゼリーで再現し、満足感のある味わいに仕上げた新フレーバー。美容や健康を意識する方にもぴったりなスイーツです♪

アサイーボウル味の魅力

アサイーボウルはポリフェノールや食物繊維が豊富で、スーパーフードとして人気の高い食材を使用したハワイの定番朝食です。

今回登場する蒟蒻畑シリーズでは、濃厚なアサイーにバナナを中心としたフルーツの甘みを合わせ、コクのある味わいとほどよい酸味を楽しめる仕上がりに。

噛み応えのある蒟蒻ゼリーならではの食感で、満足感のあるデザートとして楽しめます。

手軽にアサイーの風味を味わえるため、ちょっとした間食やリフレッシュタイムにもおすすめです。

選べる2タイプのラインナップ

蒟蒻畑アサイーボウル



ひとくちサイズで食べやすく、小分けになっているため持ち運びにも便利。家族でシェアしたり、ストックしておきたい方にもぴったりです。

販売エリア：全国のスーパーマーケット／ドラッグストア

クラッシュタイプの蒟蒻畑アサイーボウル



飲むように楽しめるクラッシュタイプは、忙しい朝や外出先でも手軽に食べられるのが魅力。さっぱりとした後味でリフレッシュしたいときにもおすすめです。

販売エリア：全国スーパーマーケット／ドラッグストア／コンビニエンスストア

発売日：2026年3月2日（月）マンナンライフ公式ショップ楽天市場店

手軽に楽しむ美容スイーツ

アサイーの濃厚な味わいをゼリーで楽しめる蒟蒻畑の新フレーバーは、毎日のちょっとしたご褒美にもぴったり。食べ応えがありながら軽やかな後味で、気分転換にもおすすめです♡

自宅用はもちろん、持ち歩き用としても活躍するので、ライフスタイルに合わせて選んでみてください。気軽に続けられる美容スイーツとして注目です♪