[2.28 ブンデスリーガ第24節](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 23 エムレ・ジャン

MF 2 ヤン・コウト

MF 8 フェリックス・ヌメチャ

MF 14 マクシミリアン・バイアー

MF 20 マルセル・ザビッツァー

MF 24 ダニエル・スベンソン

MF 27 カリム・アデイェミ

FW 21 ファビオ・シウバ

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 5 ラミ・ベンセバイニ

DF 42 A. Kabar

DF 49 L. Reggiani

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 7 ジョーブ・ベリンガム

MF 10 ユリアン・ブラント

FW 9 セール・ギラシ

FW 40 S. Inácio

監督

ニコ・コバチ

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 35 J. Bärtl

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

