ドルトムントvsバイエルン スタメン発表
[2.28 ブンデスリーガ第24節](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 23 エムレ・ジャン
MF 2 ヤン・コウト
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 24 ダニエル・スベンソン
MF 27 カリム・アデイェミ
FW 21 ファビオ・シウバ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 42 A. Kabar
DF 49 L. Reggiani
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 10 ユリアン・ブラント
FW 9 セール・ギラシ
FW 40 S. Inácio
監督
ニコ・コバチ
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 35 J. Bärtl
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
