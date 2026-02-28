この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【延床20万m2超】天神ビッグバン後半戦！パルコ・新天町／福岡中央郵便局／水鏡天満宮など大規模再開発が続く！」と題した動画を公開した。福岡市天神地区で進行中の大規模プロジェクト「天神ビッグバン」について、今後予定されている主要な再開発計画を解説。特に注目される福岡パルコや新天町商店街を含む巨大街区の変貌について詳しく報じている。



動画によると、2015年に開始された天神ビッグバンは、天神交差点から半径500m圏内を対象に規制緩和を行い、民間投資を呼び込む施策である。容積率等の緩和は原則2026年までの竣工が条件だったが、一定の条件を満たせば2027年以降の竣工でも認定されることとなり、今後も大型再開発が続く見込みだという。



その筆頭として紹介されたのが、地下鉄天神駅に直結する「パルコ・新天町商店街」エリアの再開発だ。対象となるのは、1936年築の建物を含むパルコ街区と、戦後から続く新天町街区である。両街区を合わせた延床面積は約22万平方メートルを超え、天神地区最大規模のプロジェクトとなる。パルコは2027年2月末での閉店が発表されており、新ビルには店舗、オフィス、ホテルなどのほか、ライブハウスやミュージアムの導入も検討されている。また、新天町街区の低層部には、現在の商店街の歴史を継承した通路が整備される計画だ。



さらに動画では、築40年以上が経過した「福岡中央郵便局」と、隣接する「イオンショッパーズ福岡」の段階的な再開発構想についても言及。これらが連鎖的に更新されることで、周辺商業施設を含めた回遊性の向上が期待される。加えて、那珂川沿いの「天神一丁目15・16番街区」では、赤煉瓦文化館を保存しつつ、水鏡天満宮を再配置して一体的な空間を作る計画が進められている。



アーバンリポートは、建設費高騰などの課題はあるものの、「天神ビッグバンによる再開発の大きな波は、2027年以降もまだまだ続いていく」と結んでいる。天神の景観と人の流れを劇的に変えるプロジェクトの進捗に、引き続き注目が集まる。