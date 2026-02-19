「あたためますか？」から生まれた悲劇…反射的に「はい」と答えた結果に爆笑！ちょっとずれた日常を描いたギャグ漫画【作者インタビュー】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2026年2月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回はおすすめの4コマ漫画を2作品お届けするとともに、著者にもしも冷やし中華を温められたらどうするかも伺った。
最初の作品「冷やし中華」は、冷やし中華が店頭に並ぶころのエピソード。男性が「今日のお昼に」と冷やし中華を手に取り、レジで会計をしているとき「こちら温めますか？」と店員に尋ねられ、疑問も抱かずに「お願いします」と答えてしまう。そして、帰宅後、ホカホカに温められた冷やし中華を目の前に、途方に暮れる男性だった。
作者ののぞみわたるさんは、もし冷やし中華を温められたら「ホット冷やし中華にして食べますね」と、意外にも前向きな回答。「ただ、キュウリは温めるとしなしなになるのでネギに変えて、ハムもチャーシューに変更。お酢はむせかえるのでスープは鶏ガラにします」と、もはや別の料理を作るのではないかと思わせる、大胆なアレンジを話してくれた。
次の作品「ムダ毛処理」では、2人の男性の何気ない会話を描く。夏を目前にして、男性が友人に「すね毛とか剃ったりしてる？」と尋ねる。友人は「海とかプールに行く可能性もあるし」と、夏だけは剃っていると答える。納得した男性は「あーなるほどな」と相槌を打ち、さらに「水の抵抗が減って速く泳げるし…」と、いきなりアスリートのような計画を口にし、友人をドン引きさせた。
最近気になるギャグやお笑いについて尋ねると、のぞみわたるさんは「最近はテレビのバラエティ番組を観るようにしています」と明かす。「いつもスマホばかりでテレビをしばらく観ていなかったんですが、久々に観てみるとやっぱりおもしろいですね。アイデアを生むためにはインプットの多様性が重要なので、今後もネットだけではなくいろんなメディアから創作のヒントを得ていきたいと思います」と、今後の創作活動への意欲を話してくれた。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
