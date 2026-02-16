ワンコが飼い主さんの結婚式でリングドッグに挑戦したら、あっという間に指輪を届けてくれたかと思いきや…？お友達を発見したワンコの行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万6000回再生を突破しています。

ワンコがリングドッグに挑戦

TikTokアカウント「kn__k7」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「きなこ」ちゃんが飼い主さんの結婚式でリングドッグに挑戦した時の様子です。式場の扉が開くときなこちゃんが登場し、飼い主さんのもとに向かって元気よく駆け出したそう。そのあまりにも可愛くてお利口さんな姿に、ゲストからは歓声が上がったとか。

まさかの展開にほっこり

あっという間に祭壇の前に辿り着き、その場で待機していた親族の方に「来たよ～」とすり寄るきなこちゃん。あとはすぐそこにいる飼い主さんに指輪を渡せば、リングドッグは成功ですが…？

なんときなこちゃんはくるりとUターンして、しっぽをブンブン振りながらゲストのもとへダッシュ！どうやらあるゲストさんのお膝の上に大好きな犬友達がいるのを発見して、ご挨拶したくなったようです。そしてきなこちゃんはゲストさんの足元にいくと、ぴょんぴょん飛び跳ねてお友達にチューをしたとか。

ワンコのおかげで素敵な結婚式に

飼い主さんは主役なのにしばし放置されることになってしまいましたが、きなこちゃんの可愛い行動は会場を和ませてくれたようです。笑顔あふれる素敵な結婚式になったのですから、ある意味リングドッグ大成功といってもいいかもしれませんね！

この投稿には「可愛い過ぎる」「ただただ天才」といったコメントが寄せられています。

