中日ドラゴンズが、2軍本拠地であるナゴヤ球場の全面的な移転計画を公表したこと、さらに1軍本拠地のバンテリンドームナゴヤに2026年シーズンから「ホームランウイング」を新設することを発表した件について解説した。



まず、ナゴヤ球場の移転計画について、中日新聞社などがプロ野球・中日ドラゴンズの2軍本拠地である同球場の全面的な移転計画を公表した。ナゴヤ球場は1948年に「中日スタヂアム」として開場し、長らくドラゴンズの1軍本拠地として使用されてきたが、1997年以降は2軍本拠地として活用されている。開場から70年以上が経過し老朽化が進んでいることや、住宅街に囲まれ拡張の余地がないことが課題となっていた。移転は2030年代前半を目指しており、東海地方の自治体を対象に公募を行う。移転先の条件としては、1軍本拠地のバンテリンドームから車で1時間以内の距離であること、かつ来場者が公共交通機関で無理なくアクセスできる場所であることが示されている。



次に、バンテリンドームナゴヤの改修計画が紹介された。2026年シーズンから、外野フェンス前に新たに「ホームランウイング」と呼ばれるフェンスと「アリーナシート」が設置される。バンテリンドームは広いグラウンドと高いフェンスにより、従来ホームランが出にくい球場とされてきた。今回の改修では、ホームベースから右中間と左中間までの距離が最大6m短くなり、フェンスの高さも1.2m低くなる。これにより、従来より狭い球場へと生まれ変わる。また、ファウルゾーンにはグラウンドレベルで観戦できるアリーナシートが整備され、より臨場感のある観戦体験が可能となる見込みだ。



中日ドラゴンズは、2軍本拠地の移転による育成環境の刷新と、1軍本拠地の改修による試合展開の変化という、2つの大きな改革を進めている。今後の移転先の選定や、新たな球場がチーム戦力に与える影響に注目が集まる。