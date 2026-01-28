Dr.G×佐藤景瑚が魅せる光の美肌。サンケアで叶える透明感

皮膚科医が設立した韓国No.1スキンケアブランド*¹「Dr.G（ドクタージー）」から、ブランドの象徴ともいえるサンケアシリーズをテーマにした新ビジュアルが公開されました。日本ブランドアンバサダー佐藤景瑚（JO1）さんとともに描かれるのは、紫外線から肌を守るだけでなく、光を味方につけたような透明感あふれる美しさ。日常の中で肌をいたわりながら、自分らしく輝きたい女性に寄り添う、Dr.Gならではの世界観に注目です♡

光をまとうDr.Gサンケアの魅力

韓国では「日焼け止めといえばDr.G」と認識されるほど高い支持を集めるサンケアシリーズ。スキンケア成分を豊富に配合し、敏感肌にも配慮した処方で、毎日心地よく使えるのが特長です。

UV-A、UV-Bだけでなく、ブルーライトや大気汚染物質、赤外線など、現代の肌を取り巻くさまざまな外的刺激からガード。

肌質や仕上がりの好みに合わせて選べるラインナップで、顔にも体にも使える実用性の高さも魅力です。

敏感肌にも頼れる定番サンケア

ロングセラーとして愛され続けるのが「グリーンマイルドアップサンプラス」。紫外線を反射させるノンケミカルタイプで、SPF50+PA++++を実現しています。35mLで価格は1,485円（税込）。

ツボクサエキス¹やドクダミエキス¹、ピクノジェノール²、プロビタミンD³などの整肌成分を配合し、白くやわらかなテクスチャーが肌に密着。全身に使いやすく、敏感肌をやさしく守ります。

¹整肌成分²フランスカイガンショウ樹皮エキス（整肌成分）*³デヒドロコレステロール（整肌成分）

トーンアップも水分ケアも一本で

肌を明るく見せたい人におすすめなのが「ブライトニングアップサンプラス」。SPF50+PA+++、35mLで1,485円（税込）です。

ピーチカラーのクリームが自然なトーンアップを叶え、化粧下地としても活躍。ピクノジェノール¹やタンニンコンプレックス²、ナイアシンアミド³配合で、さらさら感とツヤ感を両立します。

さらに「レッドブレミッシュスージングアップサン」は、SPF50+PA++++、35mLで1,485円（税込）。72%がスキンケア成分で、ひんやりみずみずしい使用感が特長です。

複数のCICA成分と発酵液、桃の花エキスを含む独自成分¹が、赤みやゆらぎが気になる肌をやさしく包み込みます。

*¹フランスカイガンショウ樹皮エキス（整肌成分）*²チャ葉エキス、ブドウ種子油、カキ葉エキス（保湿成分）*³保湿成分

*¹ツボクサエキス、マデカソサイド、マデカシン酸、アシアチコシド、アシアチン酸、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス、ツボクサ葉／茎エキス、酵母発酵液、桃の花エキス（全て整肌成分）

毎日の紫外線対策を、自分をいたわる時間に

佐藤景瑚さんとともに発信されるDr.Gサンケアシリーズは、守るだけのUVケアを超え、肌を慈しむ習慣へと導いてくれます。

軽やかな使い心地と確かな機能性で、日常にもレジャーにも寄り添うラインナップ。

光を味方につけたような透明感を、毎日のスキンケアで感じてみてはいかがでしょうか♪自分の肌に向き合う時間そのものが、きっと前向きな一歩になります。