¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026♡GREAT¤Ê¸ÂÄê¥Á¥ç¥³2¼ïÅÐ¾ì
¿È¶á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òºÌ¤ë¸ÂÄê´ë²èÂè1ÃÆ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¾å¼Á¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤Ê2¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Á³Ê¹âÆ¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÊ¸²½¤ÎÊÑ²½¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡¢º£¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹♡
À¸¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥½ー¥È
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¡ÖÀ¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーGREATSELECTIONS¡×¤Ï¡¢WHITE¤ÈBLACK¤Î2¼ï¥¢¥½ー¥È¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï2ËÜ¡ÊWHITE1ËÜ¡¢BLACK1ËÜ¡Ë¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
WHITE¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¸Êª·÷ÊÝÂ¸ÃÏ°è¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿Æýµí¤Î¥á¥É¥¦¥ß¥ë¥¯¢¨¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢3¼ï¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¾åÉÊ¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
BLACK¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®ーÀ½Â¤¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¢¨¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Å¤µ¤È¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢Í³ÚÀ½²Û¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥É¥¦¥ß¥ë¥¯¡§¥¹¥¤¥¹¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¸Êª·÷ÊÝÂ¸ÃÏ°è¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿Æýµí¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ß¥ë¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÃæ¥á¥É¥¦¥ß¥ë¥¯4.9¡ó»ÈÍÑ
¢¨¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÃæ¥Ù¥ë¥®ーÀ½Â¤¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È34¡ó»ÈÍÑ
Eggs ¡Çn Things¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ç³Ú¤·¤à♡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤ー¥Ä
²¦Æ»¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤òµ¤·Ú¤Ë
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーGREAT¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤Î²¦Æ»´¶¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤¿°ìÉÊ¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï10ÂÞ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ë¥®ーÀ½Â¤¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¼«¼ÒÀ½Â¤¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¤È¡¢¤µ¤¯¤Ã¤È¤Û¤í¤Û¤í¤Î¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¼Â¸½¡£
¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»À¸¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¦¥Àー¤ò²Ã¤¨¡¢¥ß¥ë¥ー¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤Ø¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤àGREAT¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó
ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤È¡¢ÇÛ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡£2¤Ä¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤é¤·¤µ¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¥Á¥ç¥³¥ìー¥È»þ´Ö¤Ë¡¢GREAT¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö