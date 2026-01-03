「いい会社だけどもう辞めたい…」転職を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、転職を成功させる人が知っていることについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「いい会社」を定義してみる

新年に入って、今年は転職をしたいと考えている方もいらっしゃいますよね。

「いい会社に入れたはずだけど、辞めたい」

この違和感は、本人の根性不足というより、会社選びの“物差し”がズレていただけのことが多いです。就活で評価されやすい条件と、入社後にメンタルに影響なく働ける条件は、意外と一致しません。

給料が高い。ネームバリューがある。福利厚生が手厚い。残業が少ない。

こういう条件は確かに大事です。ただ、これらは会社の外側の条件です。

入社して毎日向き合うのは、内側の見えない部分です。

仕事の進め方。上司との相性。チームの空気。「それが当たり前」とされる価値観。

外側がどれだけ整っていても、内側が合わないとしんどくなる。逆に外側は派手じゃなくても、内側が合うと案外続く。ここは入社前に想像しづらいし、就活中は見落としやすいポイントです。

どれだけいい会社でも慣れるのに時間がかかる

もし入社直後に辞めたくなった場合は、慣れる前だからという理由が考えられます。入社直後は、仕事内容以前に環境が激変しているので、どんな会社でも基本的にしんどいです。

特に新卒だと、学生の頃は、自分で調整できる余白があります。社会人になると、毎日決まった時間に働き、知らない人たちの中で、分からないことをやる。これだけで心身の負荷は大きいのです。

そして真面目な人ほど、「早く戦力にならなきゃ」と焦ります。

同期ができているように見える。上司に迷惑をかけたくない。その焦りが、疲れを加速させます。

ここで大事なのは、慣れるのは能力ではなく時間の問題だということ。仕事ができないからしんどいのではなく、時間が浅くて慣れていないからしんどいのです。

まずはこの前提を持つだけで、辞めたい気持ちの扱い方が変わります。

実際に経験してみて初めて自分の向き不向きが分かる

仕事の向き不向きは、頭で考えても分かりません。やってみて初めて分かることが多々あります。これは当たり前のようで、就活では忘れられがちです。

「チームで動く仕事が向いていそう」と思っていたけど、実際は多方面と密にやりとりするのが苦手だった。逆に「黙々とやる仕事は退屈そう」と思っていたけど、やってみたら意外とストレスなく働けている。このように、自分に向いていることはやってみて初めてわかるものなのです。

つまり、辞めたくなること自体は、必ずしも失敗ではありません。問題は、その感情を放置して“ただ我慢”に変えてしまうこと。我慢が積み上がると、ある日突然限界が来るんですよね。

もし辞めたいと思ったら

入社後で時間が経って、なお辞めたいと感じている場合はどうしたらいいのでしょうか。

辞めたいと思ったときは、理由を言語化することがおすすめです。

まず「何がつらいのか」を分解します。

原因が曖昧なままだと、転職しても同じところでつまずきます。

次に、その原因が今の会社で改善できるかを考えます。

そして最後に、どうしても改善が難しいものを見極めます。もし、社風がそもそも合わなかったり、その会社で“当たり前”とされている慣習が合わなければ、努力でひっくり返しにくいでしょう。

「いい会社に入ったのに辞めたい」と思うのは、自然なことです。

ただ、辞めるにしても残るにしても、理由が言語化できると、その選択が納得できるものになります。ここができる人は、その会社に残っても転職をしても成功しやすいので、じっくりと検討の時間をかけるようにしてみましょう。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）