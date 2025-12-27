今年チャンネル登録者300万人を達成したコンビYouTuber「ブルーシー【Blue Sea】」のしらすとじんが、2025年12月3日に開催された『YouTube Fanfest Japan 2025（以降、YTFF）』に初出演。憧れのステージでは、じんの顔出しを懸けて2人の“絆”が試され、観客から大きな注目を集めた。

今回はそんな2人に、YTFFの舞台裏でインタビューを敢行。昨年から続く爆発的人気を振り返りながら、2人の関係性やコンテンツ制作の裏話を聞いた。（せきぐちゆみ）

■念願のYTFF初出演 小学校時代からの幼馴染みコンビで叶えた一つの夢

ーー今年がYTFF初出演とのことで、参加にあたり感想をお願いします。

しらす：僕はずっと見ている側だったので、出る側になれたことがすごく嬉しいです。

じん：親友であるしらすが、ずっと「出たい」と言っていたんで、その夢を叶えることができてすごく嬉しいです。家族もすごく喜んでいました。

ーー昨年と今年、2年連続で日本のYouTube年間ランキング「国内トップ登録者増加クリエイター」で見事1位を獲得されました。バズのきっかけとなった動画や手応えを感じた動画はあったのでしょうか。

じん：これという特定のコンテンツがあるわけではないんです。最初は「この動画がめっちゃ伸びるんだ」みたいな、意外性はあったよね？

しらす：驚きもあったし、興奮しました。

じん：でも本当に手探りでやってきたので、それが実を結んで本当に嬉しかったです。

ーー去年と今年で閲覧数、チャンネル登録者数ともにすごく伸びましたが、視聴者の方々にどういったところが支持されていると思いますか？

しらす：料理や片付けとかのライフハックやじんの企画力ですかね。じんの料理、めっちゃ美味しいんです！ 再現系が得意で、商品そっくりに作っちゃうので、大体それで騙されるんですよね。

じん：料理はレシピをネットで調べたりして、見様見真似で作っています。それこそ料理動画はもう何百本と作ってきたので、料理やお菓子を再現するというのを日々、頑張っています。

しらす：あと2人の仲の良さもよく言っていただいています。じんとは小学校時代からの幼馴染みで、17年の仲なので、その2人の雰囲気みたいなものを「いいな」とか「楽しい」と感じていただけることが多いかなと思います。

じん：僕がドッキリを仕掛けて、その後、ちゃんとしらすを幸せにするというところを面白いと思っていただけることで、見てくださる方が増えている気がします。

しらす：僕が元々ほかのコンテンツをやっていて、解散したときに「一緒にやろう」と誘ったんですけど、じんが入ったら数字がめっちゃ伸びたので、誘ってよかったです（笑）。

■ドッキリ企画が人気 ショート動画を作る上で意識していることは？

ーーYouTubeクリエイターらしいインパクトのあるいたずらやドッキリ企画で人気を集めていますが、一方でお二人の優しい人柄が伝わるので、安心して見ることができます。動画を作る上で意識してることはありますか？

しらす：自分は内向的なので、じんに何かを仕掛けられた時にうれしいことはうれしい。怒ってるときは怒ってるとちゃんと感情を視聴者の方に伝わるようなリアクションは意識しています。

近しいことでいうと誕生日を友達にお祝いしてもらった時に嬉しいって思って終わりじゃなくて、本当にうれしい。ありがとうってちゃんと言葉と態度に出そうって思う感覚に近いです。

じん：視聴者の方々は大事な時間を削って動画を見てくださっているので、「見てよかったな」と思ってもらえるような動画作りというのは心がけていますね。

ショート動画は尺が短いからこそ伝えられることも少ないと思うんです。そのなかで2人の関係性とか、どっちがいたずらを仕掛けて、どういうリアクションをしているかをうまく伝えられるように、というところも意識しています。

ーー1本の動画のなかに優しさの後に試練が待ち受けている、いわゆる“アメ”と“ムチ”が詰まっている構成が面白いですよね。しらすさんはいたずらされたときはどういう心境なのでしょうか。

しらす：いたずらされた直後は本当にちゃんと怒ったり、困ったりしています。でもその後、僕が喜ぶものがどんぴしゃできたり、ケアをきちんとしてくれるので引きずったことはないですね。

じん：しらすがどういうことを喜ぶかは分かっているので。「これ欲しい」「最近これ困っている」と言っていたものはメモを取ったりしています。

しらす：1回だけメモをチラッと見せてもらったことがあって、感動しました（笑）。

ーー優しさが溢れていますよね。そういった2人の関係性がいいなと思う視聴者の方が多いと思うんですが、お二人はお互いの魅力をどう捉えているのでしょうか。例えば、尊敬するところは？

しらす：“全部”です。強いて言うなら、最初は料理がまったくできなかったので、努力をすごくできる人だなと。

じん：そもそも料理をしたことがなくて。いまも自分ではできるとは思っていないんですけど、調べながら頑張ってやっています。

しらすはある意味すごく鈍感で。その分いろんなエンタメに全振りできるというか、企画の幅がすごく広がるので助かっています（笑）。途中で気づかれてしまって没になったことも何回かありましたが、人を疑いきれない、純粋なところが素敵なんじゃないかと。

しらす：常にどういう風に騙してくるか、ドッキリを疑ってはいるんですけどね（笑）。

ーーしらすさんはいままでされたいたずらやドッキリで1番びっくりした企画はなんですか？

しらす：家具が全部なくなって、引っ越しているという動画はびっくりしました。環境が突然変わっちゃったんで。

じん：あれはずっと前から考えていて、周到に準備しました。彼が長時間、家を開ける日をチェックして、その日に引っ越したんです。

企画の準備は大変ですけど、その労力をかけたことで生まれる動画を「面白い」と言ってくれる方々がたくさんいるので、準備は怠らない方がいいな、と個人的に思っています。

しらす：僕はドッキリされるだけなんで、準備の努力をちゃんと知らない。「何されるかな」みたいな心の準備はいつもしていますけど（笑）。

ーー「今日はドッキリ嫌だな」みたいな日はないんですか？

しらす：あんまりないです。ずっと一緒にいる友だちですし、その関係性のなかでやってくることは遊びの範囲みたいな。

じん：昔からの関係性は、そんなに大きく変わっていないんです。会話はとくに、普段の自分たちがそのまま動画になっている感じですね。

■来年の目標は“400万人突破”

ーーその“素”の感じが、和やかな雰囲気を生み出しているのかもしれないですね。この1年間を振り返って、印象的だったこと、思い出に残っている出来事を教えてください。

しらす：やっぱりチャンネル登録者数300万人を達成したことです。今年の頭に、2人で「年内にいけないかも」という話をして、すごく不安な時期もあったんです。撮影の本数を増やそうとか、もっといろんな企画やってみようという話もしたんですけど、夏に登録者数が増えて、9月に達成できて、それが1番印象的な出来事だったと思います。

じん：同じです。300万という目標があって、そこに向けて頑張ってきたので、すごく印象的だったし、嬉しかったです。

ーーこれまでに1,000本以上もの動画を作ったとのことですが、今年YouTubeで挑戦したことはありますか？

じん：ショート動画だけで300万人達成するという、それが1番の挑戦でした。そのためにヒカキンさんをはじめ、いままでずっと見てきた、憧れの先輩方とのコラボやライフハック動画だったり、そういうドッキリ以外の動画の挑戦もしました。

しらす：去年のコンテンツはドッキリがメインで僕がされる側、それに対して反応するという形だったんですけど、それが今年はライフハックや料理を教えてもらい、自分でもやる側になったので、やる側の大変さを知ったのと、できるようになった嬉しさもありました。今後は自分からも「これ面白いよ」みたいな感じで、企画を持ち込めたら面白そうだなと思います。

ーー最後に、来年YouTubeで挑戦したいこと、やってみたいことを教えてください。

しらす：来年は400万人を突破したいと思っています。そのために、これからはもっといろんな方々やいままでお会いしたことのない方々とコラボをさせていただきたいなと思っているのと、それこそもっといろんな企画に挑戦していきたいです。プライベートは料理ですね。

じん：彼にドッキリをしかけたり、なにかを教えるというのが僕の日常なので、しらすが料理をしたかったら、それを教える動画を作りたいと思います。

ーーちなみに作ってみたい料理はありますか？

しらす：ふわふわのオムライスが作りたいです。

じん：オムライス作る動画はこの前撮ったんですけど、まだ無理だと思う。教え込みたいと思います（笑）。

（文＝せきぐちゆみ）