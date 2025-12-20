¡Ö¥¬¥ÁÀª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡×¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©IT¡¦ÄÌ¿®¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¿ÍÊªÁü¡×¤È¤Ï
½¢¿¦³èÆ°¤ÇÂçÀÚ¤Ê¶È³¦¸¦µæ¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÖÃÏ¿Þ¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¶È³¦´Ä¶¤òÃÎ¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯½¢¿¦¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡£Âè2²ó¤ÏIT¡¦ÄÌ¿®¤È¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÊDiamond WEEKLY»ö¶ÈÉô ÊÔ½¸¥Á¡¼¥à¡Ë
¡ÚIT¡¦ÄÌ¿®¡Û
·Êµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é
¡ÖÀ¸À®AI¡×¡ÖDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑ¸ì¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢´ë¶È¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äSIer¿Íºà¤òÄó¶¡¤¹¤ëIT´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢IT´ë¶È¤ËÍê¤é¤º¼«¼Ò¤ÇIT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤òÁý¤ä¤¹´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÎIT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·Ð±ÄÁØ¤ËCIO¡ÊºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÇÛÃÖ¤·¡¢IT¤òÍý²ò¤¹¤ë¿Íºà¤ò·Ð±Ä¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÆ°¤¤¬À¹¤ó¤À¡£M¡õA¤ä»Ò²ñ¼Ò¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¡ÖITÆâÀ½²½¡×¤â¼êÃÊ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼´¤È¤·¤¿
¿·¤¿¤Ê¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤òÌÏº÷
¡¡ÄÌ¿®ÎÁÃÍ²¼¤²¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÈóÄÌ¿®Ê¬Ìî¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¡¦¶âÍ»¡¦ÃÏ°èDX¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎÄÌ¿®¶È³¦¤Î»ö¶È³ÈÂç¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£»Ù±ç¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê²¼¿Þ»²¾È¡Ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÀ¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡IT¡¦ÄÌ¿®¤Ï¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ·Êµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ÂÄê¶È³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Öµ»½Ñ¤òÍý²ò¤·¡¢·Ð±Ä¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¡×¤¬º£¸å¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦ITÎÎ°èÃ´Åö¡ä Ã°Ìî½ÓÉ§»á¤Ø¤Î¼èºà¤ò´ð¤Ë¹½À®¡Ë
